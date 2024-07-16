Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург

Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – ПетербургПосле ввода новой дороги в эксплуатацию время в пути между городами сократится почти на час
Президент России Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. На церемонию открытия северного обхода Твери он приехал на Lada Aura – автомобиле «АвтоВАЗа» бизнес-класса.
«Разрешаю», – сказал Путин во время церемонии в ответ на просьбу открыть дорогу.
Президент России назвал транспорт и логистику основой для повышения экономической активности, а следовательно, и качества жизни людей. После ввода новой дороги в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти на час.
«Мы делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, в формировании перспективных международных транспортных коридоров, а главное – в повышении качества жизни людей», – подчеркнул он.
Российский лидер обратил внимание, что автострада в объезд Твери протяженностью 62,4 км вводится в эксплуатацию почти на год раньше срока. Открытие этого участка завершает строительство трассы М-11 «Нева». Весомый вклад в эту работу внесла компания «Автодор», уточнил президент.
С открытием трассы в обход Твери будет обеспечено бесшовное скоростное движение без светофоров между Москвой и Санкт-Петербургом. Максимальная разрешенная скорость движения по участку – 130 км/ч. Доехать из Твери до Казани также можно будет без единого светофора – это более 1500 км.
Время в пути также сократится из северо-западной части страны до Казани, Екатеринбурга и Тюмени. К концу года, когда трассу М-12 продлят до Екатеринбурга, время от Казани до уральской столицы уменьшится примерно на 50%. А доехать из Санкт- Петербурга в Екатеринбург можно будет за 22 часа вместо 41,5 часа. Также появятся дополнительные маршруты в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг».
Путин отметил, что сегодня также вводится в строй 100-километровый дорожный обход Тольятти. По его словам, новая трасса разгрузит маршрут по плотине Жигулевской ГЭС, а также поможет раскрыть логистический и туристический потенциал Поволжья. Также дорога упростит поездку в национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник. Дорога в обход Твери, в свою очередь, позволит более быстро добраться до мест в окрестностях Валдая и до Торжка.
Отдельно Путин обратил внимание на два моста, проложенных через Волгу в рамках строительства обходов Твери и Тольятти. Один из них имеет протяженность более 700 м (он построен в Тверской области), второй – свыше 3700 м (в Самарской области). Второй мост входит в десятку самых протяженных инженерных сооружений России.
Ввод в эксплуатацию участка трассы также является частью исполнения международных договоренностей по развитию евразийской дорожной инфраструктуры, в частности, по обустройству маршрута «Европа – Западный Китай», добавил президент. В числе других задач – дальнейшее развитие транспортных коридоров, в том числе «Россия» и «Север – Юг».
«Сделана большая, хорошая, результативная и очень важная работа. С хорошим результатом! <...> Хочу еще раз вас поблагодарить за результат. А всем участникам дорожного движения, всем автомобилистам с удовольствием говорю: в добрый путь!» – сказал Путин уже после открытия северного обхода Твери.
Протяженность трассы М-11 «Нева» из Москвы до Санкт-Петербурга превышает 600 км. Дорога пролегает через шесть российских регионов: Москву, Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую области и Санкт-Петербург. Разрешенная скорость на ней 110-130 км/ч в зависимости от времени года. М-11 – часть маршрута «Россия» протяженностью 12 000 км, который соединит Санкт-Петербург с Владивостоком и протянется через 24 региона России.
В декабре 2023 г. была открыта автодорога М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Ее протяженность составляет 810 км. Трасса связывает пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашскую Республику и Республику Татарстан. До конца 2024 г. ее планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025 г. и до Тюмени.