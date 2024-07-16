Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург

Время в пути также сократится из северо-западной части страны до Казани, Екатеринбурга и Тюмени. К концу года, когда трассу М-12 продлят до Екатеринбурга, время от Казани до уральской столицы уменьшится примерно на 50%. А доехать из Санкт- Петербурга в Екатеринбург можно будет за 22 часа вместо 41,5 часа. Также появятся дополнительные маршруты в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг».