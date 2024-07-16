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Продажи легковушек с пробегом в первом полугодии снизились на 0,2%

Часть спроса перетягивают на себя новые машины за счет более выгодных условий покупки
Денис Ильюшенков
Самой популярной подержанной моделью в России по-прежнему остается Lada 2107, которую перестали собирать еще в 2012 г./ Максим Стулов / Ведомости

В России в январе – июне 2024 г. было продано 2,75 млн легковых автомобилей с пробегом, следует из данных аналитического агентства «Автостат» на основе перерегистраций транспортных средств. Это лишь на 0,2% меньше, чем в первом полугодии 2023 г.

Перерегистрации восьми из 10 лидеров продаж по итогам отчетного периода показали отрицательную динамику. В плюсе оказались только продажи подержанных машин Lada, выросшие к первому полугодию 2023 г. на 15% до 683 529 шт., и Kia – на 0,2% до 156 288. Эти марки занимают первую и третью строчки рейтинга соответственно. На 12% снизились продажи Toyota до 287 185 единиц (второе место), на 3% – Hyundai до 149 859 машин (четвертая строчка). На пятом месте Nissan с результатом 130 285 автомобилей – это почти на 10% меньше, чем годом ранее.

Самой популярной машиной на вторичном рынке в первом полугодии стала Lada 2107, выпуск которой прекратился в 2012 г. Всего за это время было перепродано 62 740 таких машин, на 36% больше, чем годом ранее. Далее следуют некогда бывшие бестселлерами первичного рынка Kia Rio и Hyundai Solaris – 55 793 (+3%) и 54 313 (+0,1%) автомобилей соответственно.

В июне продажи автомобилей с пробегом также снизились к тому же месяцу прошлого года – на 0,5%, а к маю 2024 г. – на 3%. Всего регистрацию в июне 2024 г. сменило 499 618 машин, следует из данных «Автостата». Таким образом, рынок подержанных машин перешел к снижению после трех месяцев роста.

В июне кроме Lada и Kia в годовом выражении немного выросли продажи Renault – на 0,3% до 17 358 машин. Этот бренд занял восьмое место среди лидеров рынка. В целом же июньский перечень топ-10 марок по объему продаж не отличается от аналогичного за полугодие. С большим отрывом в нем лидирует продукция «АвтоВАЗа». Перерегистрации Lada выросли в прошлом месяце на 16% в годовом выражении до 122 844 машин.

Средневзвешенная цена (с учетом доли рынка) легкового автомобиля с пробегом в первой половине 2024 г. составила 1,17 млн руб., сказал «Ведомостям» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Это на 19% больше, чем годом ранее. В июне стоимость подержанной легковушки выросла на 15% в годовом выражении и на 0,4% к маю 2024 г. до 1,15 млн руб.

Для сравнения: за 2023 г. легковые машины с пробегом подорожали на 17% до 1,04 млн руб., а в 2022-м – на треть до 890 000 руб., следует из данных «Автостата». «На мой взгляд, сейчас свежие машины на вторичном рынке конкурируют с новыми. По новым условиям покупки выгоднее», – отмечает Удалов.

В январе – июне этого года на Авто.ру было опубликовано на 12% больше объявлений о продаже автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период 2023 г., говорит представитель компании. Количество снятых с продажи объявлений также возросло, но только на 6%, отмечает он. В июне уровень спроса оказался на 16,5% выше, чем годом ранее. Этот показатель на площадке считают по разнице количества снятых объявлений о продаже машин за отчетный период текущего года в сравнении с аналогичным в прошлом году.

В сегменте подержанных машин не старше 15 лет средняя стоимость снижалась с февраля 2024 г. и к концу июня достигла 2,09 млн руб., отмечает представитель Авто.ру. Это на 8% ниже январских значений. Предпосылок к дальнейшему снижению цен, по его мнению, сейчас нет.

За первое полугодие на автомобильном маркетплейсе Fresh была продана 32 051 машина с пробегом – на 40% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом «Ведомостям» рассказал директор профильного направления компании Максим Солодовник. Но, по его данным, в целом в январе – июне рынок подержанных машин в России снизился на 6% год к году, а в июне – на 11%.

«Основными предпосылками для этого стали ограниченное количество ликвидных моделей на вторичном рынке, специальные предложения от дилеров и производителей по покупке новой машины, а также рост средней стоимости техники с пробегом», – объясняет Солодовник. Если по итогам прошлого года этот показатель был на уровне 1,5 млн руб., то к концу июня он вырос до 2,09 млн руб., отмечает Солодовник. Средняя стоимость автомобиля с пробегом на Fresh в первом полугодии составила 1,75 млн руб.

Объем продаж в этой категории во втором полугодии будет во многом зависеть от наличия и стоимости новых автомобилей у дилеров, отмечает Солодовник. Цены на них продолжают расти – на 14% до 3,16 млн руб. в первом полугодии, напоминает он. Это может привести к росту спроса во вторичном сегменте, что станет причиной повышения цен на машины с пробегом, допускает топ-менеджер. Кроме того, на объемах реализации такой техники будет сказываться наличие ликвидных моделей в продаже, добавил собеседник. По его оценке, в 2024 г. объем реализации на вторичном рынке снизится примерно на 10%.

В июне рынок б/у машин закрепил тренд последних месяцев в части относительной стабилизации продаж после спада в начале года, отмечает директор группы по обслуживанию предприятий автопрома компании ДРТ Александр Васильев. С июля на реализацию спроса на вторичном рынке будет давить ужесточение правил выдачи автокредитов, поскольку за счет партнерских программ банков и автопроизводителей кредит на новую машину может быть существенно выгодней, чем на подержанную, считает эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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