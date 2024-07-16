Продажи легковушек с пробегом в первом полугодии снизились на 0,2%

В январе – июне этого года на Авто.ру было опубликовано на 12% больше объявлений о продаже автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период 2023 г., говорит представитель компании. Количество снятых с продажи объявлений также возросло, но только на 6%, отмечает он. В июне уровень спроса оказался на 16,5% выше, чем годом ранее. Этот показатель на площадке считают по разнице количества снятых объявлений о продаже машин за отчетный период текущего года в сравнении с аналогичным в прошлом году.