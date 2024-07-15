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Путин принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности

Новые производства открываются в ДНР, Челябинской и Нижегородской областях
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи принимает участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности в преддверии Дня металлурга, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

В Донецкой народной республике запускается доменная печь № 5 Енакиевского металлургического завода, в Нижегородской области – печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава АО «Русполимет», в Челябинской – новая коксовая батарея Магнитогорского металлургического комбината.

Президент подчеркнул, что благодаря работе высококвалифицированных специалистов отрасли горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Глава государства также напомнил, что в 2023 г. Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе – по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции и пятое – по объемам выплавки стали.

«Нужно, безусловно, и дальше проводить глубокую модернизацию производств и, что принципиально, делать это на базе собственных, отечественных технологий и оборудования. Отмечу, что, несмотря на санкционное давление, в отрасли продолжается рост инвестиций в новые, перспективные проекты, часть из которых реализуется с использованием мер государственной поддержки, в том числе с помощью механизмов кластерной инвестиционной платформы», – отметил Путин.

Российский лидер добавил, что предстоит многое сделать для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса, улучшения условий труда сотрудников. При этом он отметил, что за 2023 г. в Луганской и Донецкой народных республиках производство металлопродукции выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом.

«Очень хороший показатель», – подчеркнул Путин.

В ДНР на Енакиевском металлургическом заводе после простоя с 2020 г. в эксплуатацию вводится доменная печь № 5. Объект капитально отремонтирован. Запуск печи позволит плавить более 1 млн т стали в год. Енакиевский завод выпускает арматуру, изделия металлопроката, в том числе для судостроения, товарный чугун.

В Нижегородской области АО «Русполимет» запускает печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава. Благодаря этому предприятие сможет почти вдвое увеличить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них. В рамках импортозамещения компания наладила производство газостатов, используемых для производства изделий из металлических порошков и повышения прочности деталей из жаропрочных сталей и сплавов, в том числе для авиационной промышленности и судостроения.

В Челябинской области на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) запускается производство сухого коксующегося угля. Коксовая батарея состоит из четырех блоков по 50 печей в каждом. Общая мощность установки позволяет ежегодно выпускать по 2,5 млн т сухого коксующегося угля. Ввод в эксплуатацию новой коксовой батареи позволит сокращать валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11 300 т ежегодно.

Кроме того, была открыта третья очередь паркового комплекса «Притяжение» площадью 400 га в Магнитогорске, строящегося по инициативе руководства ММК. В рамках этапа открылся светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» площадью более 3500 кв. м и арт-квартал площадью 1300 кв. м.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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