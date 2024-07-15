Путин принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности

Путин принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленностиНовые производства открываются в ДНР, Челябинской и Нижегородской областях
Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи принимает участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности в преддверии Дня металлурга, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
В Донецкой народной республике запускается доменная печь № 5 Енакиевского металлургического завода, в Нижегородской области – печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава АО «Русполимет», в Челябинской – новая коксовая батарея Магнитогорского металлургического комбината.
Президент подчеркнул, что благодаря работе высококвалифицированных специалистов отрасли горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Глава государства также напомнил, что в 2023 г. Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе – по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции и пятое – по объемам выплавки стали.
«Нужно, безусловно, и дальше проводить глубокую модернизацию производств и, что принципиально, делать это на базе собственных, отечественных технологий и оборудования. Отмечу, что, несмотря на санкционное давление, в отрасли продолжается рост инвестиций в новые, перспективные проекты, часть из которых реализуется с использованием мер государственной поддержки, в том числе с помощью механизмов кластерной инвестиционной платформы», – отметил Путин.
Российский лидер добавил, что предстоит многое сделать для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса, улучшения условий труда сотрудников. При этом он отметил, что за 2023 г. в Луганской и Донецкой народных республиках производство металлопродукции выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом.
«Очень хороший показатель», – подчеркнул Путин.
В ДНР на Енакиевском металлургическом заводе после простоя с 2020 г. в эксплуатацию вводится доменная печь № 5. Объект капитально отремонтирован. Запуск печи позволит плавить более 1 млн т стали в год. Енакиевский завод выпускает арматуру, изделия металлопроката, в том числе для судостроения, товарный чугун.
В Нижегородской области АО «Русполимет» запускает печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава. Благодаря этому предприятие сможет почти вдвое увеличить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них. В рамках импортозамещения компания наладила производство газостатов, используемых для производства изделий из металлических порошков и повышения прочности деталей из жаропрочных сталей и сплавов, в том числе для авиационной промышленности и судостроения.
В Челябинской области на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) запускается производство сухого коксующегося угля. Коксовая батарея состоит из четырех блоков по 50 печей в каждом. Общая мощность установки позволяет ежегодно выпускать по 2,5 млн т сухого коксующегося угля. Ввод в эксплуатацию новой коксовой батареи позволит сокращать валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11 300 т ежегодно.
Кроме того, была открыта третья очередь паркового комплекса «Притяжение» площадью 400 га в Магнитогорске, строящегося по инициативе руководства ММК. В рамках этапа открылся светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» площадью более 3500 кв. м и арт-квартал площадью 1300 кв. м.