Путин принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности

В Нижегородской области АО «Русполимет» запускает печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава. Благодаря этому предприятие сможет почти вдвое увеличить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них. В рамках импортозамещения компания наладила производство газостатов, используемых для производства изделий из металлических порошков и повышения прочности деталей из жаропрочных сталей и сплавов, в том числе для авиационной промышленности и судостроения.