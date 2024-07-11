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Выплавка стали в первом полугодии снизилась на 3%

Профицит предложения у трейдеров совпал со снижением спроса от основных потребителей
Георгий Бичашвили
Сталевары в 2024 г. не удержат высокий уровень плавок предыдущего года/ Андрей Гордеев / Ведомости

Производство стали в России в январе – июне 2024 г. составило 36,7 млн т, это на 3% меньше, чем за тот же период 2023 г. Это следует из предварительных данных информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет», которые есть у «Ведомостей». Таким образом, российские металлурги снижают производство шестой месяц подряд.

Выпуск чугуна – основного сырья для выплавки стали – за отчетный период снизился на 5% до 25,8 млн т, готового проката – на 2,5% до 32 млн т, труб – на 2% до 6,3 млн т, железной руды – также на 2% до 53,7 млн т, следует из данных «Чермета».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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