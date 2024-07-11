Выплавка стали в первом полугодии снизилась на 3%

Производство стали в России в январе – июне 2024 г. составило 36,7 млн т, это на 3% меньше, чем за тот же период 2023 г. Это следует из предварительных данных информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет», которые есть у «Ведомостей». Таким образом, российские металлурги снижают производство шестой месяц подряд.