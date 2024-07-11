Выплавка стали в первом полугодии снизилась на 3%Профицит предложения у трейдеров совпал со снижением спроса от основных потребителей
Производство стали в России в январе – июне 2024 г. составило 36,7 млн т, это на 3% меньше, чем за тот же период 2023 г. Это следует из предварительных данных информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет», которые есть у «Ведомостей». Таким образом, российские металлурги снижают производство шестой месяц подряд.
Выпуск чугуна – основного сырья для выплавки стали – за отчетный период снизился на 5% до 25,8 млн т, готового проката – на 2,5% до 32 млн т, труб – на 2% до 6,3 млн т, железной руды – также на 2% до 53,7 млн т, следует из данных «Чермета».
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