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Bloomberg: позиция Трампа по Украине из-за Вэнса может стать более критичной

Ведомости

Если Дональд Тамп, в случае победы на выборах президента США в ноябре, будет прислушиваться к советам Джей Ди Вэнса, США начнут относиться к Украине более скептически. Об этом сообщает Bloomberg.

Сенатор от штата Огайо, которого Трамп 15 июля назвал кандидатом в вице-президенты, заявлял, что он против любой дальнейшей помощи Украине и настаивает на скорейшем установлении мира.

39-летний бывший морской пехотинец Вэнс также хочет помочь Израилю «закончить работу» против «Хамаса» и утверждает, что США «слишком растянуты» за рубежом и должны сосредоточиться на Азии, чтобы противостоять Китаю. Его взгляды отражают рост нового направления в политике, разделяемого молодыми республиканцами – и подпитываемого Трампом, – которые считают, что существующие методы устарели, пишет Bloomberg. Их подход ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что США должны стремиться к первенству, возглавляя глобальные альянсы, продвигать демократию и убеждать другие страны принять американские ценности.

«Я считаю нелепым, что мы сосредоточены на этой границе Украины. Честно признаюсь, мне совершенно все равно, что будет с Украиной в том или ином случае», – цитирует издание слова Вэнса в подкасте Стива Бэннона.

15 июля Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканской партии. В тот же день он объявил, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 г. его вице-президентом станет 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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