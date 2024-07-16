Bloomberg: позиция Трампа по Украине из-за Вэнса может стать более критичной

39-летний бывший морской пехотинец Вэнс также хочет помочь Израилю «закончить работу» против «Хамаса» и утверждает, что США «слишком растянуты» за рубежом и должны сосредоточиться на Азии, чтобы противостоять Китаю. Его взгляды отражают рост нового направления в политике, разделяемого молодыми республиканцами – и подпитываемого Трампом, – которые считают, что существующие методы устарели, пишет Bloomberg. Их подход ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что США должны стремиться к первенству, возглавляя глобальные альянсы, продвигать демократию и убеждать другие страны принять американские ценности.