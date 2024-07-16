Bloomberg: позиция Трампа по Украине из-за Вэнса может стать более критичной
Если Дональд Тамп, в случае победы на выборах президента США в ноябре, будет прислушиваться к советам Джей Ди Вэнса, США начнут относиться к Украине более скептически. Об этом сообщает Bloomberg.
Сенатор от штата Огайо, которого Трамп 15 июля назвал кандидатом в вице-президенты, заявлял, что он против любой дальнейшей помощи Украине и настаивает на скорейшем установлении мира.
39-летний бывший морской пехотинец Вэнс также хочет помочь Израилю «закончить работу» против «Хамаса» и утверждает, что США «слишком растянуты» за рубежом и должны сосредоточиться на Азии, чтобы противостоять Китаю. Его взгляды отражают рост нового направления в политике, разделяемого молодыми республиканцами – и подпитываемого Трампом, – которые считают, что существующие методы устарели, пишет Bloomberg. Их подход ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что США должны стремиться к первенству, возглавляя глобальные альянсы, продвигать демократию и убеждать другие страны принять американские ценности.
«Я считаю нелепым, что мы сосредоточены на этой границе Украины. Честно признаюсь, мне совершенно все равно, что будет с Украиной в том или ином случае», – цитирует издание слова Вэнса в подкасте Стива Бэннона.
15 июля Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканской партии. В тот же день он объявил, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 г. его вице-президентом станет 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс.