Дональд Трамп выбрал себе в вице-президенты Джеймса Вэнса

Объявление Вэнса потенциальным вице-президентом практически сразу вызвало реакцию президента США Джо Байдена и его окружения. Там считают, что Вэнс будет потакать желаниям Трампа, и первый не сможет оправдать надежд американских избирателей. Байден также назвал Вэнса «клоном Трампа по всем вопросам» и заявил, что не видит между ними никакой разницы. Как сообщает Politico со ссылкой на источники в избирательном штабе Байдена, действующий вице-президент Камала Харрис позвонила Вэнсу и поздравила с выбором его кандидатуры. Позже им предстоит столкнуться на дебатах кандидатов в вице-президенты, которые обычно проходят осенью, но в этом году они могут пройти либо 23 июля, либо 13 августа.