Дональд Трамп выбрал себе в вице-президенты Джеймса Вэнса

Дональд Трамп выбрал себе в вице-президенты Джеймса ВэнсаОн известен как ультраконсерватор, критик Китая и противник помощи Украине
Бывший президент США и уже официальный кандидат на эту должность от республиканской партии Дональд Трамп объявил, что в случае его победы на выборах в ноябре 2024 г. его вице-президентом станет 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс. «В качестве вице-президента [Вэнс] продолжит бороться за нашу конституцию, поддерживать наших солдат и сделает все, чтобы сделать Америку снова великой», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social (аналог Twitter) 15 июля.
Кто такой Джеймс Вэнс
«Я – "никогда-трампист", он мне никогда не нравился», – сказал в октябре 2016 г. тогда еще просто писатель и публицист Вэнс в интервью известному американскому журналисту Чарли Роузу. Тогда же в переписке с одним из друзей он предположительно сравнил Трампа с Адольфом Гитлером. Но с тех пор карьера и взгляды Вэнса значительно поменялись.
Активную политическую деятельность он начал в июле 2021 г., когда решил бороться за вакантное место в сенате США от штата Огайо. В мае 2022 г. он выиграл республиканские праймериз, а уже на промежуточных выборах в ноябре того же года одолел соперника от демократической партии Тима Райана. К тому моменту он уже налаживал отношения с Трампом и даже получил его поддержку в борьбе за кресло сенатора.
Не в последнюю очередь установлению контакта между политиками мог поспособствовать старший сын Трампа – Дональд Трамп-младший. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, именно он убедил отца взять Вэнса в пару кандидатом в вице-президенты.
За недолгое время работы в сенате Вэнс стал полностью разделять идеологию трампизма: он способствовал продвижению как внутри-, так и внешнеполитических инициатив, поддерживаемых экс-президентом. Кроме того, в последнее время он особенно активно помогал Трампу собирать средства на президентскую кампанию.
Внешнеполитический ястреб
Взгляды Вэнса на внешнюю политику мало чем отличаются от основного кандидата-республиканца. Он – ярый сторонник оказания военной помощи Израилю и сохранения лидерских позиций США в мире.
На китайском направлении внешней политики США Вэнс аналогично отстаивает ястребиные позиции и выступает за введение дополнительных тарифных ограничений в отношении товаров из КНР. Выступая как кандидат в сенаторы в 2022 г. на теледебатах против своего оппонента-демократа Райана, Вэнс заявил о необходимости технологической независимости США от Китая. В июле 2023 г. он обвинил Китай в поддержке контрабанды фентанила на территорию США и пригрозил наказать Пекин экономически. А в апреле 2023 г. он говорил, что США должны посылать Тайваню «все, что возможно» для сдерживания КНР.
Примечательно, что в то же самое время Вэнс неоднократно высказывался против выделения финансовой и военной помощи Украине. Он выступает за ее немедленное прекращение и заморозку конфликта. Вэнс также критикует возможность вступления Киева в НАТО. «Это абсолютно безответственно. Украина не должна присоединяться к НАТО…», – написал он в начале апреля 2024 г. на своей странице в X.
Тогда же он написал колонку для газеты The New York Times, в которой аргументировал нецелесообразность оказания Украине помощи. «Белый дом заявлял снова и снова, что не может вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это абсурд. У администрации Байдена нет осуществимого плана для победы Украины», – подчеркивал Вэнс, приводя соответствующие математические расчеты. В этой же статье он назвал «неосуществимыми» цели президента Украины Владимира Зеленского по возвращению его страны к границам 1991 г.
Вэнс также выступал против одобрения конгрессом законопроекта, позволяющего использовать замороженные на территории США активы Центрального Банка России (REPO Act 2023). По его мнению, одобрение такого документа может помешать Трампу в случае победы использовать дипломатические инструменты в диалоге с Москвой. «Наша санкционная политика в России – абсолютный провал», – писал Вэнс в X еще в марте 2023 г.
Несмотря на близость взглядов Трампа и Вэнса и по внешним вопросам, последний вряд ли сможет оказывать влияние на руководство внешней политикой, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Американист подчеркнула, что Трамп будет стремиться к практически единоличному принятию решений в этой сфере, как было и в его первое президентство.
Как выбор Вэнса повлияет на шансы Трампа на президентских выборах
Объявление Вэнса потенциальным вице-президентом практически сразу вызвало реакцию президента США Джо Байдена и его окружения. Там считают, что Вэнс будет потакать желаниям Трампа, и первый не сможет оправдать надежд американских избирателей. Байден также назвал Вэнса «клоном Трампа по всем вопросам» и заявил, что не видит между ними никакой разницы. Как сообщает Politico со ссылкой на источники в избирательном штабе Байдена, действующий вице-президент Камала Харрис позвонила Вэнсу и поздравила с выбором его кандидатуры. Позже им предстоит столкнуться на дебатах кандидатов в вице-президенты, которые обычно проходят осенью, но в этом году они могут пройти либо 23 июля, либо 13 августа.
Своим выбором вице-президента Трамп показал, что собирается окончательно подмять республиканскую партию под себя, считает эксперт РСМД Алексей Наумов. По мнению эксперта, Трамп видит в Вэнсе не столько соратника, сколько потенциального наследника, который сможет обеспечить сохранение трампизма как не просто основной, а единственной идеологии республиканской партии.
Выбор вице-президента в 2024 г. – стратегически важное значение, которое окажет влияние на предпочтения избирателей, так как на пост президента претендуют два самых старых кандидата в истории США (Байдену 81 год, Трампу – 78, – «Ведомости»), считает руководитель «Дубравский Консалтинга» Павел Дубравский.
Но Байден может и немного порадоваться, так как выбрав Вэнса, Трамп лишил себя возможности апеллировать к более широкой массе избирателей, считает Журавлева. Эксперт добавляет, что выбор Трампа, с ее точки зрения, нельзя объяснить стратегически, так как Вэнс работает на ту же аудиторию, на которую работает Трамп и не дает бывшему президенту особых бонусов.
Выбор Вэнса – это смена парадигмы республиканской партии, и даже США в целом, продолжает Дубравский. Политтехнолог соглашается, что Вэнс не сможет привлечь беспартийных избирателей. «Это не выбор с позиции учета электоральных предпочтений, это идеологический выбор», – подчеркнул эксперт. Вэнса можно назвать «немного антиэлекторальным кандидатом», так как он вряд ли будет апеллировать к неопределившимся американцам, и может показаться им радикальным, резюмировал Дубравский.