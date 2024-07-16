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Глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке

Ведомости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях мероприятий ООН. Об этом министр сообщил в интервью телеканалу М1.

«Сегодня я встречусь со своим коллегой Сергеем Лавровым», – сказал он (цитата по ТАСС).

Кроме того, Сийярто встретится с одним из заместителей генерального секретаря ООН и генеральным директором Международного комитета Красного Креста Пьером Кренбюлем.

16 июля Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН. Он будет председательствовать на двух центральных мероприятиях. 16 июля он примет участие в заседании СБ ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства, а 17 июля – на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке.

МИД России сообщал, что у министра также запланированы несколько двусторонних встреч.

ТАСС писал, что российские журналисты из пула министра вновь столкнулись с визовыми ограничениями со стороны США. В частности, они получили визы с ограничениями передвижения – журналисты не могут отъезжать дальше чем на 40 км от центра Нью-Йорка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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