Глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях мероприятий ООН. Об этом министр сообщил в интервью телеканалу М1.
Кроме того, Сийярто встретится с одним из заместителей генерального секретаря ООН и генеральным директором Международного комитета Красного Креста Пьером Кренбюлем.
16 июля Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН. Он будет председательствовать на двух центральных мероприятиях. 16 июля он примет участие в заседании СБ ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства, а 17 июля – на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке.
МИД России сообщал, что у министра также запланированы несколько двусторонних встреч.
ТАСС писал, что российские журналисты из пула министра вновь столкнулись с визовыми ограничениями со стороны США. В частности, они получили визы с ограничениями передвижения – журналисты не могут отъезжать дальше чем на 40 км от центра Нью-Йорка.