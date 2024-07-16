Трамп подтвердил, что пережитое покушение повлияло на него

Покушение на Трампа было совершено на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля мск. Стрелок, вероятно, целился в голову, но политик по случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Трамп потерял некоторое количество крови, получил медицинскую помощь, а затем принял участие в национальном съезде Республиканской партии, где его официально выдвинули в качестве кандидата в президенты США. Позже в своей социальной сети Truth Social (аналог Twitter) он заявил о необходимости объединиться и показать «настоящий характер американцев» и не позволить «злу победить».