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Трамп подтвердил, что пережитое покушение повлияло на него

Ведомости

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп признал, что недавнее покушение оказало на него воздействие, передает ABC News.

«Мне не нравится об этом думать, но да, я думаю, это оказало влияние», – сказал он.

Покушение на Трампа было совершено на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля мск. Стрелок, вероятно, целился в голову, но политик по случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Трамп потерял некоторое количество крови, получил медицинскую помощь, а затем принял участие в национальном съезде Республиканской партии, где его официально выдвинули в качестве кандидата в президенты США. Позже в своей социальной сети Truth Social (аналог Twitter) он заявил о необходимости объединиться и показать «настоящий характер американцев» и не позволить «злу победить».

Предполагаемый злоумышленник был застрелен снайпером Секретной службы США, охраняющей Трампа. В ФБР заявили о начале расследования. По данным бюро, стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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