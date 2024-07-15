Что случилось с Трампом

В конце апреля демократы в палате представителей представили соответствующий законопроект. Согласно документу, бывшего президента должны были лишить госохраны в случае признания его виновным по одному из нескольких уголовных дел, фигурантом которых он являлся на тот момент и минимальная мера пресечения по которым составляла не менее одного года тюремного заключения. Но по состоянию на июль текст законопроекта даже не прошел проверку комитета по делам судопроизводства. Шансы на его одобрение были минимальны еще до покушения на Трампа, так как республиканцы сохраняют большинство в палате представителей.