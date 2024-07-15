Что случилось с Трампом

Что случилось с ТрампомИнцидент с покушением на экс-президента США укрепил его образ мученика и жертвы
На бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания (в ночь на 14 июля по мск) было совершено покушение. После выстрела, разорвавшего часть уха, Трампу пришлось лечь на сцену под защитой сотрудников охраны.
Через несколько минут его подняли, но, перед тем как сойти со сцены, экс-президент велел телохранителям немного подождать и несколько раз взмахнул кулаком перед толпой, вызвав ее овации. Ухо Трампа было окровавлено.
Спустя несколько часов после нападения представители избирательного штаба Трампа официально сообщили о том, что с ним все в порядке. Сам бывший президент в своей социальной сети Truth Social (аналог Twitter) заявил о необходимости объединиться и показать «настоящий характер американцев» и не позволить «злу победить».
Предполагаемый стрелок был застрелен снайпером секретной службы США, охраняющей бывшего президента. В ФБР заявили о начале расследования. По свидетельству некоторых очевидцев, стрелка заметили на крыше строения в 100–120 м от сцены с Трампом. По данным ФБР, стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс.
Как сообщает Associated Press, Крукс был зарегистрирован как избиратель-республиканец, что не означает его принадлежности к партии – многих демократов во время праймериз призывали регистрироваться как республиканцев и голосовать против Трампа. При этом 20 января 2021 г., в день вступления в должность президента Джо Байдена, Крукс перечислил $15 в пользу продемократического комитета политических действий.
Инцидент произошел за два дня до начала съезда республиканцев, на котором Трампа официально выберут кандидатом от партии на грядущих в ноябре президентских выборах. Мероприятие продлится с 15 по 18 июля. Ранее сообщалось, что на съезде Трамп может объявить имя вице-президента. Несмотря на произошедшее, мероприятие все равно состоится, но под более усиленной охраной.
Почему это произошло
Учитывая особенности работы секретной службы США, в нынешних обстоятельствах можно говорить о двух причинах произошедшего: «не смогли или не помешали», указывает председатель Совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев.
«Места, где проводятся такие публичные мероприятия, берутся под контроль еще за несколько дней. Поэтому не ясно, почему строение, с которого предполагаемый стрелок вел огонь, не было под надзором секретной службы или подотчетных ей полицейских», – объясняет эксперт.
Как сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники, одна из основных проблем нынешнего мероприятия Трампа – отсутствие достаточного количества снайперов, которые могли бы обеспечить должный уровень безопасности. Собеседники утверждают, что аналогичные проблемы с нехваткой персонала возникли во время майского предвыборного митинга Трампа в Бронксе.
По большому счету это было похоже на халатность секретных служб, сказал эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.
Версия о том, что Трамп сам мог инсценировать покушение на себя, крайне маловероятна, продолжает Фонарев. Во-первых, бывший президент и так опережает Байдена и не стал бы так рисковать жизнью. Во-вторых, такого рода сговор невозможен без участия секретных служб, а они Трампу не подчиняются.
В возможность инсценировки не верит и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. «Трамп находился в преимущественном положении по всем опросам и рисковать с инсценировкой не стал бы – вскрывшись, она бы похоронила его кампанию», – сказал эксперт.
«Трампу повезло», – говорит Фонарев.
Реакция в США
Байден заявил на своей странице в X (бывший Twitter), что молится за Трампа, его семью и всех тех, кто собрался на митинге. «Джилл и я благодарны секретной службе за обеспечение его [Трампа] безопасности. Такому насилию нет места в Америке. Мы должны объединиться как одна нация и осудить это», – написал глава государства. Он провел телефонный разговор с Трампом.
Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что молится о здоровье Трампа. Он также подчеркнул намерение конгрессменов провести полноценное расследование произошедшего. «Американцы заслуживают знать правду. Мы пригласим на слушания главу секретной службы Кимберли Читл и других официальных лиц из министерства внутренней безопасности и ФБР», – написал Джонсон в X.
«Настало время для каждого американца, любящего нашу страну, отказаться от разногласий и насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», – отметил на своей странице в X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Конгрессвумен и член ультраконсервативного кокуса «Свободы» республиканка Марджори Тейлор-Грин обвинила в случившемся Байдена и его однопартийцев. «Демократы вместе со СМИ хотят смерти президента Трампа. Мы никогда не должны забывать об этом», – сказала Грин в эфире ультраправого телеканала Real America’s Voice. Развивая тему причастности демократов к произошедшему, Грин вспомнила о попытке демократов законодательно лишить Трампа охраны из секретной службы, которая официально полагается всем бывшим президентам.
В конце апреля демократы в палате представителей представили соответствующий законопроект. Согласно документу, бывшего президента должны были лишить госохраны в случае признания его виновным по одному из нескольких уголовных дел, фигурантом которых он являлся на тот момент и минимальная мера пресечения по которым составляла не менее одного года тюремного заключения. Но по состоянию на июль текст законопроекта даже не прошел проверку комитета по делам судопроизводства. Шансы на его одобрение были минимальны еще до покушения на Трампа, так как республиканцы сохраняют большинство в палате представителей.
Один из колумнистов консервативной газеты The Washington Examiner и вовсе написал, что, промахнувшись, стрелок спас США от «кровавой гражданской войны».
Международная реакция
За пределами США также были шокированы произошедшим. Слова сострадания к Трампу высказали премьер-министры Великобритании Кир Страмер, Израиля Биньямин Нетаньяху, Италии Джорджа Мелони и Канады Джастин Трюдо.
Пожелания выздоровления поступили и от открытых идеологических и политических противников бывшего президента на международной арене. «Мы были врагами, но я желаю президенту Трампу здоровья и долгой жизни», – написал в X президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Сочувствие в связи с инцидентом Трампу также выразил председатель КНР Си Цзиньпин, заявили в МИД Китая.
О шоке от произошедшего написал на своей странице в X глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы снова сталкиваемся с актами недопустимого насилия в отношении политических представителей», – заявил Боррель.
«После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены с использованием сначала правовых инструментов – судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата – для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности», – указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что в Кремле не считают, что «попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью» в США.
Не первый и не последний?
В истории США было несколько случаев покушения на президентов и кандидатов в президенты. Самыми громкими примерами первого были убийства в 1865 г. 16-го президента США Авраама Линкольна и в 1963 г. 35-го президента Джона Кеннеди. Из громких случаев нападений на кандидатов можно вспомнить покушение на Теодора Рузвельта в 1912 г. (на тот момент он был бывшим президентом, но баллотировался на новый срок от Прогрессивной партии США) и сенатора от Нью-Йорка Роберта Кеннеди в 1968 г. Последний был убит.
За всю историю США было убито четыре президента.
Как случившееся может изменить риторику избирательной гонки
По информации портала Northeastern Global News, профессор криминологии Джеймс Алан Фокс считает, что произошедшее может встроить вопрос владения оружием в повестку кампании Трампа и в целом актуализирует вопросы возможного ограничения оборота оружия в США.
Но активных дискуссий о возможных ограничениях можно ждать исключительно от демократов, которые давно сделали этот вопрос частью своей повестки, говорит Попенкер.
Для республиканцев отстаивание права на свободное приобретение, ношение и хранение оружия – часть их повестки и они вряд ли решатся из-за этого случая менять риторику, которую тщательно выстраивали годами, сказал эксперт.
Последствия для президентских выборов
Один из стратегов республиканской партии – Стивен Шмидт написал на своей странице в X, что политические последствия покушения будут на пользу бывшему главе государства.
Выстрелы в Трампа сделают его президентом, говорит Наумов. Эксперт полагает, что произошедшее не только повышает рейтинги бывшего президента, но и делает практически бессмысленным замену кандидатуры Байдена даже более молодым демократом.
«Покушение на Трампа многократно усилит его образ мученика и жертвы, и так созданный уголовными делами против него», – сказал эксперт.
Трампа теперь ничто не остановит, согласился руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Политтехнолог объясняет, что такого рода событие не только вызовет подъем рейтингов Трампа, но и будет сопровождаться увеличением пожертвований в пользу его избирательной кампании. При этом эксперт подчеркивает, что основного наплыва средств можно ожидать от обычных американцев.
Политические и финансовые бонусы от произошедшего получат и кандидаты от республиканской партии на выборах в конгресс, значительная часть которых отставала в сборе средств от демократов, добавил Минченко.
Наумов также подчеркнул, что из-за и так высокого уровня общественно-политической поляризации в США покушение на Трампа только углубит раскол американского общества.
«Возможно, демократы попытаются указать на частичную вину в произошедшем самого Трампа, ссылаясь на его радикальную риторику. Но это вряд ли будет эффективным аргументом, так как они сами активно демонизируют бывшего президента на протяжении нескольких лет», – резюмировал Минченко.
По данным агрегатора опросов Five Thirty Eight (принадлежит ABC News), на 13 июля на гипотетических президентских выборах Трамп опережает Байдена на 1,9 п. п.: 42,3% против 40,3%. Кеннеди набирает 9,1%.