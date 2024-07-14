Что сказали в Кремле про покушение на Дональда Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что «такому насилию нет места в Америке, мы должны объединиться как одна нация и осудить это». Сочувствие в связи с инцидентом Трампу также выразил председатель КНР Си Цзиньпин, заявили в МИД Китая. «Мы снова сталкиваемся с актами недопустимого насилия в отношении политических представителей», – написал на своей странице в X глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это «ужасное преступление, которое можно только осуждать и которое демонстрирует, насколько сейчас серьезны глобальные вызовы перед демократией». А премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сам недавно переживший покушение, написал в соцсетях, что «политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие».