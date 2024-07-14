Что сказали в Кремле про покушение на Дональда Трампа

Что сказали в Кремле про покушение на Дональда ТрампаПесков заявил, что стиль администрации президента США во внешних делах переносится и на внутреннюю политику
Сторонним наблюдателям было очевидно, что жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа в опасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены с использованием сначала правовых инструментов – судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата – для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности», – заявил Песков.
«Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью [США]. Но атмосфера, которая была этой администрацией создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», – сказал пресс-секретарь президента России.
Политическая система Соединенных Штатов Америки такова, что неоднократно в истории преподносила случаи насилия внутри страны в ходе политической борьбы, отметил Песков: «Мы знаем неоднократные случаи ранений и даже убийств. Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы, в том числе и в первую очередь, в мировых делах. Компромиссов никто никогда искать не пытается», – заявил Песков. Он привел в пример экономическое давление в виде санкций, «либо политическое давление, либо непосредственное уже применение силовых методов, военной силы». «Теперь, по сути, насилие перенесено внутрь страны», – сказал пресс-секретарь Путина. По его словам, действия нынешней администрации президента США перенесли на внутреннюю арену тот же стиль силовых решений, который используется во внешней политике.
«Россия всегда осуждала, и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки, а также сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Песков. По его мнению, «не нам судить» о том, повлияет ли эта ситуация на легитимность выборов президента США: «Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться в это. Это внутреннее дело США». У президента России Владимира Путина созваниваться с Трампом планов нет, добавил Песков.
Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс. В ходе стрельбы погиб один человек, еще двое находятся в критическом состоянии, сообщила Секретная служба США. Газета The Washington Post со ссылкой на прокурора округа Батлер в Пенсильвании Ричарда Голдингера написала, что стрелок был убит.
Президент США Джо Байден заявил, что «такому насилию нет места в Америке, мы должны объединиться как одна нация и осудить это». Сочувствие в связи с инцидентом Трампу также выразил председатель КНР Си Цзиньпин, заявили в МИД Китая. «Мы снова сталкиваемся с актами недопустимого насилия в отношении политических представителей», – написал на своей странице в X глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это «ужасное преступление, которое можно только осуждать и которое демонстрирует, насколько сейчас серьезны глобальные вызовы перед демократией». А премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сам недавно переживший покушение, написал в соцсетях, что «политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие».