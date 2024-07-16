Экс-посол США Ричард Гренелл поддержал создание автономных зон на Украине

Гренелл неоднократно заявлял, что он не говорит от имени бывшего лидера США Дональда Трампа и не разговаривал с ним по этому вопросу. Но его обычно рассматривают как кандидата на высший пост, если Трамп выиграет на предстоящих президентских выборах, возможно, на пост государственного секретаря, и его взгляды дают представление о том, какой подход может выбрать Трамп и какие советы он получит. Его подход также, вероятно, будет положительно воспринят кандидатом на пост вице-президента Трампа Джей Ди Вэнсом, который призвал Украину принять оборонительную стратегию и вести переговоры с Россией.