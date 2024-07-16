Экс-посол США Ричард Гренелл поддержал создание автономных зон на Украине
Ричард Гренелл – бывший посол США в Германии при администрации Дональда Трампа и экс-исполняющий обязанности директора национальной разведки – выступил за мирное соглашение по Украине, которое сохранит территорию страны, но позволит создать автономные зоны. Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что план Гренелла наверняка встретит сопротивление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который призывает к возвращению страны в границы до 2014 г.
«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но нужно проработать эти детали», – сказал Гренелл на круглом столе Bloomberg News в кулуарах республиканского национального съезда в Милуоки.
Он не стал уточнять детали, но те районы восточной Украины, которые он упоминал как «автономные», «в настоящее время контролируются» Россией «и почти наверняка останутся таковыми», пишет Bloomberg. Гренелл также заявил, что Украину не следует в ближайшее время принимать в НАТО, несмотря на то что Зеленский выступает за вступление в альянс.
Гренелл неоднократно заявлял, что он не говорит от имени бывшего лидера США Дональда Трампа и не разговаривал с ним по этому вопросу. Но его обычно рассматривают как кандидата на высший пост, если Трамп выиграет на предстоящих президентских выборах, возможно, на пост государственного секретаря, и его взгляды дают представление о том, какой подход может выбрать Трамп и какие советы он получит. Его подход также, вероятно, будет положительно воспринят кандидатом на пост вице-президента Трампа Джей Ди Вэнсом, который призвал Украину принять оборонительную стратегию и вести переговоры с Россией.
15 июля Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В тот же день он объявил, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 г. его вице-президентом станет 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс.