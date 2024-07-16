Призвавших остановить конфликт украинских блогеров внесли в базу «Миротворца»
Украинских блогеров внесли в реестр экстремистского сайта «Миротворец» после призывов к властям Украины остановить конфликт любым способом. На это обратило внимание местное издание «Страна».
Среди попавших в реестр – блогеры Александр Волошин, Владислава Роговенко и Анастасия Туркот (Настя Умка). По версии администраторов сайта, они занимались «участием в актах гуманитарной агрессии против Украины», «распространением российской пропаганды» и «участием в информационно-психологической операции России против Украины».
Блогеры выступили с призывами к переговорам с Россией после удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.
30 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer допустил возможность переговоров Украины с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». Посредниками могут стать страны с разных континентов, а не только союзники Украины, подчеркнул Зеленский.
Президент РФ Владимир Путин назвал предложение маловероятным, поскольку посредники не могут быть наделены правом подписывать окончательные документы.