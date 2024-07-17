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Медведев позвал экс-солиста Pink Floyd выступить перед участниками спецоперации

Ведомости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил экс-фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед участниками спецоперации. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».

Медведев сказал, что с большим уважение относится к любому таланту, который служит своей стране в трудное время и вспомнил тех, что на линии боевого соприкосновения, «подчас с риском для жизни выступают для наших воинов». Такая позиция, по его мнению, заслуживает не только благодарности, но и восхищения.

По словам Медведева, выбирая между музыкальным творчеством Боно (солист ирландской рок-группы U2) и Роджера Уотерса, он бы выбрал последнего из-за близости стилистики.

«Я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», – зампред Совбеза.

В феврале 2023 г. Уотерс осудил западную оценку причин спецоперации. По его мнению, спецоперация российских войск на Украине не была неспровоцированной, как утверждают представители западных стран.

В августе 2022 г. за слова о Крыме Уотерс попал в базу «Миротворца». Он заявил о важности Крыма и Севастополя для России. Уотерс также указал на действия американских властей, направленных на смену власти на Украине, которые «спровоцировали Москву».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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