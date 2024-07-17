Медведев позвал экс-солиста Pink Floyd выступить перед участниками спецоперации
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил экс-фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед участниками спецоперации. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».
Медведев сказал, что с большим уважение относится к любому таланту, который служит своей стране в трудное время и вспомнил тех, что на линии боевого соприкосновения, «подчас с риском для жизни выступают для наших воинов». Такая позиция, по его мнению, заслуживает не только благодарности, но и восхищения.
По словам Медведева, выбирая между музыкальным творчеством Боно (солист ирландской рок-группы U2) и Роджера Уотерса, он бы выбрал последнего из-за близости стилистики.
«Я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», – зампред Совбеза.
В феврале 2023 г. Уотерс осудил западную оценку причин спецоперации. По его мнению, спецоперация российских войск на Украине не была неспровоцированной, как утверждают представители западных стран.
В августе 2022 г. за слова о Крыме Уотерс попал в базу «Миротворца». Он заявил о важности Крыма и Севастополя для России. Уотерс также указал на действия американских властей, направленных на смену власти на Украине, которые «спровоцировали Москву».