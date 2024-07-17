Медведев позвал экс-солиста Pink Floyd выступить перед участниками спецоперации

Медведев сказал, что с большим уважение относится к любому таланту, который служит своей стране в трудное время и вспомнил тех, что на линии боевого соприкосновения, «подчас с риском для жизни выступают для наших воинов». Такая позиция, по его мнению, заслуживает не только благодарности, но и восхищения.