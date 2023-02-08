Создатель Pink Floyd Уотерс осудил западную оценку причин спецоперации

Ранее сегодня на заседании СБ постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва сделает так, что в будущем со стороны Украины никогда не будет исходить угроза России и русской культуре. Он также добавил, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план урегулирования конфликта нереализуем. Небензя считает, что «формула мира» украинского президента – это «насмешка над понятием мирного плана».