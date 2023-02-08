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Создатель Pink Floyd Уотерс осудил западную оценку причин спецоперации

Ведомости

Спецоперация российских войск на Украине не была неспровоцированной, как утверждают представители западных стран, заявил один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совета Безопасности ООН.

«Вторжение России на Украину не было неспровоцированным, и поэтому я осуждаю самым строгим образом также и провокаторов», – отметил Уотерс (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня на заседании СБ постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва сделает так, что в будущем со стороны Украины никогда не будет исходить угроза России и русской культуре. Он также добавил, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план урегулирования конфликта нереализуем. Небензя считает, что «формула мира» украинского президента – это «насмешка над понятием мирного плана».

Постоянный представитель России при всемирной организации Дмитрий Полянский накануне отмечал, что заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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