Создатель Pink Floyd Уотерс осудил западную оценку причин спецоперации
Спецоперация российских войск на Украине не была неспровоцированной, как утверждают представители западных стран, заявил один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совета Безопасности ООН.
«Вторжение России на Украину не было неспровоцированным, и поэтому я осуждаю самым строгим образом также и провокаторов», – отметил Уотерс (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня на заседании СБ постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва сделает так, что в будущем со стороны Украины никогда не будет исходить угроза России и русской культуре. Он также добавил, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план урегулирования конфликта нереализуем. Небензя считает, что «формула мира» украинского президента – это «насмешка над понятием мирного плана».
Постоянный представитель России при всемирной организации Дмитрий Полянский накануне отмечал, что заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.