Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденной мерой
Спецоперация на Украине стала вынужденной мерой, поскольку мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии.
«Наша партия должна помочь понять людям в мире, что та специальная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. Очевидно, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за того, что происходило», – сказал он (цит. по ТАСС).
Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Запад ведет против России почти настоящую войну. «Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим о том, что это война, она уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское, от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке», – сказал он.
Российские власти прежде неоднократно обвиняли Запад в развязывании гибридной войны против России. В частности, в сентябре 2022 г. Лавров заявил, что эти действия обрели «беспрецедентный характер». Он отметил, что целью гибридной войны является разрушение российской экономики и стабильности в стране, а также изоляция России на международной арене. 20 января посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что взятый Вашингтоном курс на поражение Москвы «на поле боя» ведет мир к «катастрофическому сценарию».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.