Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденной мерой

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Запад ведет против России почти настоящую войну. «Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим о том, что это война, она уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское, от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке», – сказал он.