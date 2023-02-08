Небензя заявил о планах России навсегда исключить угрозу со стороны Украины
Москва сделает так, что в будущем со стороны Украины никогда не будет исходить угроза России и русской культуре, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, передают «РИА Новости».
«Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку. Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев», — сказал Небензя.
Он также добавил, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план урегулирования конфликта нереализуем. Небензя считает, что «формула мира» украинского президента – это «насмешка над понятием мирного плана».
В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он. По словам Лаврова, Москва не отказывалась от идеи дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава МИДа напомнил, что переговоры между Россией и Украиной были возможны, однако «в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он [Зеленский] быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», показав свою несамостоятельность, отметил Лавров.
В начале ноября Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда Зеленского проводит доработку деталей некоего плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г. При этом в настоящее время на Украине действует закон, который запрещает проведение переговоров с Россией.