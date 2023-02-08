Небензя заявил о планах России навсегда исключить угрозу со стороны Украины

В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он. По словам Лаврова, Москва не отказывалась от идеи дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава МИДа напомнил, что переговоры между Россией и Украиной были возможны, однако «в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он [Зеленский] быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», показав свою несамостоятельность, отметил Лавров.