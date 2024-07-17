FT: ЕС и Британия могут провести первый в истории двусторонний саммит

Стармер, заняв пост премьер-министра, сразу же дал понять, что планирует возобновить отношения с Брюсселем. Он хочет заключить пакт о безопасности между Великобританией и ЕС, а также ослабить торговую напряженность, отмечает издание. ЕС не проводил официальные саммиты с Великобританией с тех пор, как она в 2020 г. вышла из объединения.