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FT: ЕС и Британия могут провести первый в истории двусторонний саммит

Ведомости

Евросоюз и Великобритания могут провести первый в истории двусторонний саммит в ближайшие месяцы, поскольку новый премьер-министр королевства Кир Стармер хочет «перезагрузить» отношения с Брюсселем после Brexit. Об этом пишет Financial Times.

Издание со ссылкой на неназванный источник отмечает, что однодневная встреча Европейского политического сообщества – стран-членов ЕС и других европейских государств – даст Стармеру возможность провести «быстрые свидания» с несколькими коллегами-лидерами.

Как сообщил неназванный представитель ЕС, председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудит со Стармером в кулуарах встречи варианты взаимодействия. По его словам, они сейчас прорабатываются, но сказать, как именно они будут выглядеть, пока невозможно. Обе стороны предупредили, что план взаимодействия находится на ранней стадии.

Стармер, заняв пост премьер-министра, сразу же дал понять, что планирует возобновить отношения с Брюсселем. Он хочет заключить пакт о безопасности между Великобританией и ЕС, а также ослабить торговую напряженность, отмечает издание. ЕС не проводил официальные саммиты с Великобританией с тех пор, как она в 2020 г. вышла из объединения.

5 июля Сунак ушел в отставку. Новым премьер-министром официально стал лидер Лейбористской партии Стармер после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце. В тот же день Стармер сформировал новое правительство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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