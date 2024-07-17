FT: ЕС и Британия могут провести первый в истории двусторонний саммит
Евросоюз и Великобритания могут провести первый в истории двусторонний саммит в ближайшие месяцы, поскольку новый премьер-министр королевства Кир Стармер хочет «перезагрузить» отношения с Брюсселем после Brexit. Об этом пишет Financial Times.
Издание со ссылкой на неназванный источник отмечает, что однодневная встреча Европейского политического сообщества – стран-членов ЕС и других европейских государств – даст Стармеру возможность провести «быстрые свидания» с несколькими коллегами-лидерами.
Как сообщил неназванный представитель ЕС, председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудит со Стармером в кулуарах встречи варианты взаимодействия. По его словам, они сейчас прорабатываются, но сказать, как именно они будут выглядеть, пока невозможно. Обе стороны предупредили, что план взаимодействия находится на ранней стадии.
Стармер, заняв пост премьер-министра, сразу же дал понять, что планирует возобновить отношения с Брюсселем. Он хочет заключить пакт о безопасности между Великобританией и ЕС, а также ослабить торговую напряженность, отмечает издание. ЕС не проводил официальные саммиты с Великобританией с тех пор, как она в 2020 г. вышла из объединения.
5 июля Сунак ушел в отставку. Новым премьер-министром официально стал лидер Лейбористской партии Стармер после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце. В тот же день Стармер сформировал новое правительство.