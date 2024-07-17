Песков: закрытие доступа в белгородские села не означает провала буферной зоны
Ограничение доступа в 14 населенных пунктов в Белгородской области не означает провала операции по созданию буферной зоны в Харьковской области, это необходимо для безопасности жителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля подчеркнул, что операция по созданию безопасной зоны будет продолжаться до успешного завершения, но она еще не завершена.
«Продолжаются, естественно, варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. С тем чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики», – сказал Песков.
16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ограничении доступа в 14 населенных пунктов из-за «крайне сложной» оперативной ситуации. Ограничения вступят в силу с 23 июля. В перечне – поселки, села и хутора Белгородского, Борисовского, Краснояружского райнов, а также Грайворонского и Шебекинского городских округов. При въездах на территории с ограниченным доступом установят контрольно-пропускные пункты, где будут дежурить представители силовых структур.
По указу президента РФ Владимира Путина с 19 октября 2022 г. в Белгородской области установлен средний уровень реагирования в связи с регулярными попытками вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать регион.