Песков: закрытие доступа в белгородские села не означает провала буферной зоны

16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ограничении доступа в 14 населенных пунктов из-за «крайне сложной» оперативной ситуации. Ограничения вступят в силу с 23 июля. В перечне – поселки, села и хутора Белгородского, Борисовского, Краснояружского райнов, а также Грайворонского и Шебекинского городских округов. При въездах на территории с ограниченным доступом установят контрольно-пропускные пункты, где будут дежурить представители силовых структур.