В Киргизии задержали племянника президента Жапарова
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал племянника президента Садыра Жапарова Улана, пишет «Sputnik Кыргызстан».
Улана Жапарова обвиняют в совершении «тяжкого преступления, потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере». Его отправили под стражу до 19 августа.
По данным издания Vesit.kg, его подозревают в том, что он обещал назначение на должность полномочного представителя президента Киргизии в одной из областей и получил за это вознаграждение в размере более $100 000.
Это не первое задержание Жапарова за последний год. В июне 2023 г. он был задержан МВД республики по подозрению в участии в коррупционных схемах на таможне. Позже его отпустили под домашний арест, дело передали в суд, пишет издание.
Кроме того, 17 июля «Sputnik Кыргызстан» сообщил о задержании родственника главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева по подозрению в мошенничестве. Его отправили под стражу до 11 августа.
Источники издания позже сообщили, что депутата парламента Кыргызстана Тазабека Икрамова вызвали на допрос в ГКНБ. Пока неизвестно, по какому делу допрашивают депутата.