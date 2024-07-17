Главным представителем НАТО на Украине стал Патрик Тернер

По словам Столтенберга, новый представитель альянса имеет «годы лидерства и опыта». Тернер, в свою очередь, заявил, что для него большая честь занять эту должность. «Я с нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с властями Украины, а также с союзниками и партнерами по объединению, чтобы оказать поддержку Украине», – приводит его слова пресс-служба.