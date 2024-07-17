Главным представителем НАТО на Украине стал Патрик Тернер
Главным представителем Североатлантического альянса на Украине назначен бывший замгенсека альянса по военной политике Патрик Тернер. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
«Генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил о назначении главного представителя НАТО на Украине. Патрик Тернер приступит к исполнению обязанностей в Киеве в сентябре 2024 г.», – сказано в сообщении.
По словам Столтенберга, новый представитель альянса имеет «годы лидерства и опыта». Тернер, в свою очередь, заявил, что для него большая честь занять эту должность. «Я с нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с властями Украины, а также с союзниками и партнерами по объединению, чтобы оказать поддержку Украине», – приводит его слова пресс-служба.
На новой должности Тернер будет координировать взаимодействие НАТО с государственными органами Украины. В его обязанности также войдет оценка и предоставление рекомендаций по ситуации в стране.
До назначения на новую должность Тернер был заместителем генерального секретаря альянса по операциям, военной политике и планированию в период с 2018 по 2022 г. Свою карьеру он начинал в министерстве обороны Великобритании.