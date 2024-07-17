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Главным представителем НАТО на Украине стал Патрик Тернер

Ведомости

Главным представителем Североатлантического альянса на Украине назначен бывший замгенсека альянса по военной политике Патрик Тернер. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

«Генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил о назначении главного представителя НАТО на Украине. Патрик Тернер приступит к исполнению обязанностей в Киеве в сентябре 2024 г.», – сказано в сообщении.

По словам Столтенберга, новый представитель альянса имеет «годы лидерства и опыта». Тернер, в свою очередь, заявил, что для него большая честь занять эту должность. «Я с нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с властями Украины, а также с союзниками и партнерами по объединению, чтобы оказать поддержку Украине», – приводит его слова пресс-служба.

На новой должности Тернер будет координировать взаимодействие НАТО с государственными органами Украины. В его обязанности также войдет оценка и предоставление рекомендаций по ситуации в стране.

До назначения на новую должность Тернер был заместителем генерального секретаря альянса по операциям, военной политике и планированию в период с 2018 по 2022 г. Свою карьеру он начинал в министерстве обороны Великобритании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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