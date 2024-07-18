Вэнс согласился на выдвижение на пост вице-президента США вместе с Трампом

Вэнс назвал Трампа «последней надеждой Америки на восстановление того, что, если будет потеряно, может никогда больше не быть найдено». В качестве примера он привел свой опыт. Вэнс назвал себя выходцем из рабочего класса, отметив, что родился вдали от правительственных коридоров, а теперь стоит на сцене и претендует на пост следующего вице-президента США.