Вэнс согласился на выдвижение на пост вице-президента США вместе с Трампом
Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс официально объявил о намерении баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах, передает CBS News.
«Я стою здесь, смиренный и переполненный благодарностью, и сообщаю, что я официально принимаю предложение быть кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки», – заявил он 17 июля на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).
Вэнс назвал Трампа «последней надеждой Америки на восстановление того, что, если будет потеряно, может никогда больше не быть найдено». В качестве примера он привел свой опыт. Вэнс назвал себя выходцем из рабочего класса, отметив, что родился вдали от правительственных коридоров, а теперь стоит на сцене и претендует на пост следующего вице-президента США.
15 июля Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В тот же день он объявил, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 г. его вице-президентом станет 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс.
Вэнс заявляет, что он против любой дальнейшей помощи Украине, и настаивает на скорейшем установлении мира. Bloomberg выразило мнение, что если Трамп победит на выборах и будет прислушиваться к советам своего вице-президента, то США начнут относиться к Киеву более скептически.
39-летний бывший морской пехотинец Вэнс также хочет помочь Израилю «закончить работу» против «Хамаса» и утверждает, что США «слишком растянуты» за рубежом и должны сосредоточиться на Азии, чтобы противостоять Китаю. Как отмечает Bloomberg, подход Трампа и Вэнса ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что США должны стремиться к первенству, продвигать демократию и убеждать другие страны принять американские ценности.