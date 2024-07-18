Литва денонсировала Конвенцию по кассетным боеприпасам

Литва присоединилась к Конвенции по кассетным боеприпасам в 2011 г. Сама конвенция была принята в Дублине в 2008 г. Соглашение запрещает применение, производство и приобретение кассетных боеприпасов и устанавливает конкретные обязательства по устранению гуманитарных последствий этого оружия.