Литва денонсировала Конвенцию по кассетным боеприпасам
Сейм Литвы принял решение денонсировать Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, сообщает новостной портал LRT.
Выход из конвенции поддержали 103 депутата. Один человек проголосовал против, четыре – воздержались. Для денонсации договора необходима поддержка минимум 85 депутатов местного парламента.
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что выход из конвенции спровоцирован изменениями геополитической ситуации. Он подчеркнул, что на решение сейма повлиял конфликт на Украине. По мнению Кащюнаса, современные кассетные боеприпасы «гораздо безопаснее», а последствия их применения «можно контролировать». Экс-министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас поддержал действующего главу ведомства, сообщив, что Литва является единственной страной восточного фланга НАТО, которая ратифицировала конвенцию.
Литва присоединилась к Конвенции по кассетным боеприпасам в 2011 г. Сама конвенция была принята в Дублине в 2008 г. Соглашение запрещает применение, производство и приобретение кассетных боеприпасов и устанавливает конкретные обязательства по устранению гуманитарных последствий этого оружия.