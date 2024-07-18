Песков: подаренные Ким Чен Ыном собаки уже получили имена
Две охотничьи собаки породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже получили клички. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы сообщим вам. Естественно, клички есть. Мы сообщим», – сказал он.
В ходе официального визита Путина в КНДР 19 июня Ким Чен Ын подарил ему двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Путин, в свою очередь, подарил лидеру КНДР еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.
Песков тогда уточнил, что собаки будут жить в Москве, а имена им дадут после карантина. В конце июня стало известно, что животные уже находятся в российской столице и «адаптируются».
Пхунсан – редкая порода охотничьих собак из КНДР. Она была выведена в северном округе Пхунсан и практически неизвестна за пределами Северной Кореи. Собак прозвали «охотниками на тигров», поскольку они могут справиться даже с крупным и сильным зверем. Эта порода считается «одним из государственных символом КНДР», корейцы называют таких собак «спутниками жизни».