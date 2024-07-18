Песков: подаренные Ким Чен Ыном собаки уже получили имена

Пхунсан – редкая порода охотничьих собак из КНДР. Она была выведена в северном округе Пхунсан и практически неизвестна за пределами Северной Кореи. Собак прозвали «охотниками на тигров», поскольку они могут справиться даже с крупным и сильным зверем. Эта порода считается «одним из государственных символом КНДР», корейцы называют таких собак «спутниками жизни».