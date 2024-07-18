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Песков: подаренные Ким Чен Ыном собаки уже получили имена

Ведомости

Две охотничьи собаки породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже получили клички. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сообщим вам. Естественно, клички есть. Мы сообщим», – сказал он.

В ходе официального визита Путина в КНДР 19 июня Ким Чен Ын подарил ему двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Путин, в свою очередь, подарил лидеру КНДР еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.

Песков тогда уточнил, что собаки будут жить в Москве, а имена им дадут после карантина. В конце июня стало известно, что животные уже находятся в российской столице и «адаптируются». 

Пхунсан – редкая порода охотничьих собак из КНДР. Она была выведена в северном округе Пхунсан и практически неизвестна за пределами Северной Кореи. Собак прозвали «охотниками на тигров», поскольку они могут справиться даже с крупным и сильным зверем. Эта порода считается «одним из государственных символом КНДР», корейцы называют таких собак «спутниками жизни». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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