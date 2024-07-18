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Штаб НАТО по поддержке Украины начнет работать в Германии с сентября

Ведомости

Штаб НАТО для координации поддержки Украины будет действовать в Германии с сентября. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу Европейского политического сообщества в Великобритании, передает Reuters.

«Мы договорились создать командование для координации и предоставления помощи в сфере безопасности и обучения для Украины. Это командование начнет функционировать в сентябре, его численность составит 700 человек в Германии», – цитирует агентство Столтенберга.

Генсекретарь также пояснил, что штаб будет координировать усилия союзников по НАТО.

В июне телеканал CNN сообщал, создание нового командования Североатлантического альянса на военной базе в немецком Висбадене может потребоваться для реализации нового плана НАТО по координации поставок военного снаряжения Украине и обучения ее военных. По словам источника СМИ, в альянсе таким образом решили подстраховаться на случай, если на выборах президента США победит Дональд Трамп, который скептически относится к поддержке Киева.

В июле пресс-служба американского президента подтвердила существование инициативы о создании новой структуры Североатлантического альянса для помощи Украине NSATU, которая начнет координировать работу по оснащению, обучению и развитию вооруженных сил этой страны «на пути к полной оперативной совместимости с НАТО».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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