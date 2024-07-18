Штаб НАТО по поддержке Украины начнет работать в Германии с сентября

В июне телеканал CNN сообщал, создание нового командования Североатлантического альянса на военной базе в немецком Висбадене может потребоваться для реализации нового плана НАТО по координации поставок военного снаряжения Украине и обучения ее военных. По словам источника СМИ, в альянсе таким образом решили подстраховаться на случай, если на выборах президента США победит Дональд Трамп, который скептически относится к поддержке Киева.