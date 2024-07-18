Штаб НАТО по поддержке Украины начнет работать в Германии с сентября
Штаб НАТО для координации поддержки Украины будет действовать в Германии с сентября. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу Европейского политического сообщества в Великобритании, передает Reuters.
«Мы договорились создать командование для координации и предоставления помощи в сфере безопасности и обучения для Украины. Это командование начнет функционировать в сентябре, его численность составит 700 человек в Германии», – цитирует агентство Столтенберга.
Генсекретарь также пояснил, что штаб будет координировать усилия союзников по НАТО.
В июне телеканал CNN сообщал, создание нового командования Североатлантического альянса на военной базе в немецком Висбадене может потребоваться для реализации нового плана НАТО по координации поставок военного снаряжения Украине и обучения ее военных. По словам источника СМИ, в альянсе таким образом решили подстраховаться на случай, если на выборах президента США победит Дональд Трамп, который скептически относится к поддержке Киева.
В июле пресс-служба американского президента подтвердила существование инициативы о создании новой структуры Североатлантического альянса для помощи Украине NSATU, которая начнет координировать работу по оснащению, обучению и развитию вооруженных сил этой страны «на пути к полной оперативной совместимости с НАТО».