США на саммите НАТО подтвердили поставки пяти дальнобойных систем ПВО Украине

США на саммите НАТО подтвердили поставки пяти дальнобойных систем ПВО УкраинеНо Киеву этого мало
США, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды передадут в ближайшее время Украине пять батарей (аналог дивизионов С-300/400 в России) дальнобойных зенитных ракетных комплексов: четыре Patriot американского производства и одну франко-итальянскую SAMP/T. Помимо этого союзники обязались выделить на поддержку украинских ПВО $1 млрд, а также подтвердили выделение 40 млрд евро финансовой помощи в течение 2025 г., заявил американский президент Джо Байден на открытии саммита НАТО в Вашингтоне. Текст заявления опубликован на сайте Белого дома.
Еще, согласно заявлению, члены НАТО в будущем планируют направить на Украину системы ПВО меньшей дальности – NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard – без уточнения их количества. Ранее они, как и Patriot и SAMP/T, уже поставлялись Украине.
Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Х поблагодарил власти этих стран за решение о передаче дополнительных систем ПВО, которые, по его словам, помогут украинцам «уничтожать российские беспилотники и ракеты». Правда, чуть позже в Институте Рональда Рейгана, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что поставки дополнительных зенитных комплексов Patriot не закроют полностью потребности Украины. Зеленский добавил, что Российская армия использует разные типы нового вооружения, поэтому для совершенствования своих ПВО украинские военные должны получать вооружения «разных типов».
Совместное заявление США и их союзников было сделано через два дня после дневного удара по Киеву, в ходе которого пострадала и детская больница «Охматдет». По заявлению Минобороны России, больница пострадала от украинской зенитной ракеты.
По итогам вашингтонского саммита НАТО 11 июля члены альянса еще планируют объявить о предоставлении финансовой помощи Украине в размере 40 млрд евро в течение следующего года, чтобы «обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности для победы Украины». Как сообщает пресс-служба американского президента, они также рассчитывают выступить с инициативой о создании новой структуры Североатлантического альянса для помощи Киеву NSATU, которая начнет координировать работу по оснащению, обучению и развитию вооруженных сил Украины «на пути к полной оперативной совместимости с НАТО».
Как пишет ряд западных изданий, вашингтонский саммит проходит в атмосфере нервозности относительно перспектив возвращения в Белый дом предыдущего президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал снизить участие Америки в блоке в случае своей победы на выборах и скептически относится к поддержке Украины. И хотя саммит стал последней возможностью Байдена реабилитироваться после провальных президентских дебатов, многие наблюдатели опасаются, что шансы на его переизбрание из-за проблем со здоровьем минимальны. «Я не могу себе представить, чтобы он [Байден] был у руля США и НАТО еще четыре года», – сказал один европейский дипломат на условиях анонимности агентству Reuters.
А Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников пишет, что Байден хотя и демонстрирует глубокое понимание широкого круга вопросов по российско-украинскому кризису, но в вопросе конкретных и постепенных действий, которые могли бы предпринять США и их союзники в Европе, выглядит растерянным.
Поэтому, как пишут Reuters и Financial Times со ссылкой на источники, ряд европейских чиновников в кулуарах саммита провели встречу с бывшим главой аппарата Совета национальной безопасности Китом Келлоггом и экс-госсекретарем (при администрации Трампа) Майком Помпео, чтобы выяснить политику Вашингтона в случае прихода их бывшего шефа в Белый дом.
Вашингтонский саммит проводится с целью промежуточного планирования дальнейших шагов альянса в Европе, а не для принятия судьбоносных решений, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, отдельные инициативы членов НАТО будут зависеть от исхода президентских выборов в США.
Среди возможных инициатив Кортунов назвал создание страховочного механизма выделения военной и финансовой помощи Украине, который поможет сохранить текущий уровень поддержки в случае победы Трампа осенью: «Иными словами, переход функций координации военной помощи от Вашингтона к структурам НАТО».
Последний год одна из основных задач НАТО – налаживание системы военной и финансовой поддержки Украины, говорит ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Юлия Семке. «Но вряд ли удастся принять ежегодные долгосрочные финансовые обязательства стран НАТО в отношении Украины. Пока упомянули только $40 млрд на 2025 г.», – отмечает Семке. Внутриполитическая ситуация в Штатах будет затронута, но лишь кулуарно: в НАТО не принято выносить сор из избы. Поэтому, продолжает эксперт, официально нынешний саммит посвящен Украине и модификации альянса под новые условия безопасности. Фокус в диалоге с партнерами США по АТР также смещается с антикитайского на антироссийский ввиду углубления сотрудничества России с КНДР.