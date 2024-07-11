США на саммите НАТО подтвердили поставки пяти дальнобойных систем ПВО Украине

Как пишет ряд западных изданий, вашингтонский саммит проходит в атмосфере нервозности относительно перспектив возвращения в Белый дом предыдущего президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал снизить участие Америки в блоке в случае своей победы на выборах и скептически относится к поддержке Украины. И хотя саммит стал последней возможностью Байдена реабилитироваться после провальных президентских дебатов, многие наблюдатели опасаются, что шансы на его переизбрание из-за проблем со здоровьем минимальны. «Я не могу себе представить, чтобы он [Байден] был у руля США и НАТО еще четыре года», – сказал один европейский дипломат на условиях анонимности агентству Reuters.