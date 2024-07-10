На что рассчитывать Украине на саммите НАТО

На что рассчитывать Украине на саммите НАТОКиев настаивает на обозначении сроков вступления страны в альянс
В Вашингтоне 9 июля стартовал трехдневный саммит НАТО, приуроченный к 75-й годовщине образования Североатлантического альянса. В мероприятии примут участие главы 32 государств – членов блока, а также лидеры государств – партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе: Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. В саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, в ходе саммита запланированы отдельные встречи по линии министров иностранных дел более 30 государств, включая Азербайджан и Армению.
Как говорится на сайте Североатлантического альянса, на саммите участники обсудят вопросы сдерживания России и укрепление коллективной обороны «на суше, на море, в воздухе, киберпространстве и космосе». Но, пожалуй, главной темой станет украинский вопрос и обсуждение «конкретных шагов» к будущему членству Украины в НАТО.
Накануне саммита телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что в проекте совместного коммюнике союзники опишут вступление Украины в НАТО как «необратимое». Собеседники телеканала отметили, что наличие в документе такой формулировки станет «важным сигналом для Москвы и Киева», но добавили, что итоговый текст декларации еще может измениться. Один из источников в Белом доме поддержал использование слова «необратимый», если в документе будет отражена необходимость продолжения украинскими властями «демократических реформ» в стране.
При этом, отмечает CNN, если ряд европейских государств поддерживают строгие формулировки относительно перспектив вступления Украины в НАТО, то Германия и США настаивают на включении в документ определения «мост к членству». За сутки до начала саммита директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Киев не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен «институционный мост» к этой цели.
Незадолго до саммита генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Киева «станет неотложной задачей НАТО», а союзники подпишут больше двусторонних соглашений по безопасности с Украиной с целью углубления военной совместимости вооруженных сил государств – членов альянса и украинской армии. По словам Столтенберга, все эти элементы «составляют мост к членству страны в НАТО».
Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 г. С тех пор Киев неоднократно настаивал на том, чтобы альянс обозначил сроки вступления страны в военный блок. Зеленский рассчитывал получить ясность на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г., но этого не произошло. Вместо этого страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву, а также объявили о создании совета Украина – НАТО.
В середине июня Столтенберг заявил, что «абсолютным минимумом», необходимым для вступления Украины в НАТО, стала бы победа украинской армии в конфликте с Россией. «Без этого, конечно, вопрос о членстве не будет обсуждаться», – сказал он на пресс-конференции. По словам чиновника, вместо приглашения в альянс украинцы могут рассчитывать на «мост к членству», который подразумевает новый существенный пакет помощи – финансовой и военной, – о котором объявят на саммите в американской столице.
Кроме того, как сообщал в июне CNN, на саммите союзники, вероятно, примут новый план координации поставок военного снаряжения Украине и обучения ее военных. Для этого планируется создать новое командование Североатлантического альянса на военной базе в немецком Висбадене, куда войдут 700 натовских военных. По словам источника телеканала, в альянсе таким образом решили подстраховаться на тот случай, если на выборах президента США победит Дональд Трамп, который скептически относится к поддержке Украины. Так, европейское командование хочет «минимизировать риски разрывов и задержек в поставках».
Никто Украину в НАТО приглашать не собирается, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, по итогам саммита максимум, на что может рассчитывать Киев, – заверения об увеличении объемов военной помощи, о поставках истребителей F-16, систем ПВО, а также дальнобойных ракет и снарядов. При этом эксперт не исключил вероятности снижения поставок вооружений в будущем, поскольку саммит, вероятно, примет во внимание позицию венгерского премьера Виктора Орбана, который занят активной дипломатической деятельностью по поиску путей урегулирования украинского кризиса, а также настрой возможного нового президента США Трампа.
Главным приоритетом на саммите НАТО станет сохранение текущих объемов военной помощи Украине при условии потенциальной смены администрации в Белом доме, продолжает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Европейские члены альянса сейчас работают над «планом Б», если США начнут снижать свое участие на европейском направлении, объяснил эксперт.