На что рассчитывать Украине на саммите НАТО

В середине июня Столтенберг заявил, что «абсолютным минимумом», необходимым для вступления Украины в НАТО, стала бы победа украинской армии в конфликте с Россией. «Без этого, конечно, вопрос о членстве не будет обсуждаться», – сказал он на пресс-конференции. По словам чиновника, вместо приглашения в альянс украинцы могут рассчитывать на «мост к членству», который подразумевает новый существенный пакет помощи – финансовой и военной, – о котором объявят на саммите в американской столице.