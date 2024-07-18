Захарова: попытки покушений на Путина планировались при участии «хозяев» Киева
Попытки покушений на президента РФ Владимира Путина, о которых рассказал руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, планировались с участием коллективного Запада. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Нет сомнений в том, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», – сказала она.
Захарова пояснила, что на такой вывод указывает направляемый Украине «колоссальный поток» денежных средств и оружия от Запада, страны которого при этом никогда не выступали с критикой терактов и преступлений ВСУ против мирных россиян и представителей власти РФ.
О неудавшихся попытках покушения на Путина глава ГУР рассказал в интервью украинскому изданию NV 12 июля. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы от киевского режима очевидны, поэтому безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне.