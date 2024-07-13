В Кремле оценили заявление Буданова о попытках покушения на Путина

В марте в Запорожской области предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Позднее стало известно о покушениях на главу Крыма Сергея Аксенова. Сам он сообщил, что за последний год было предотвращено четыре покушения.