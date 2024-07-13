В Кремле оценили заявление Буданова о попытках покушения на Путина
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о неудачных попытках покушения на российского лидера.
«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – сказал Песков Life.ru.
Буданов в интервью украинскому изданию NV 12 июля сообщил о неудавшихся попытках покушения на Путина.
В марте в Запорожской области предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Позднее стало известно о покушениях на главу Крыма Сергея Аксенова. Сам он сообщил, что за последний год было предотвращено четыре покушения.