В Кремле прокомментировали рассказ Карлсона о личном общении с Путиным
Общение американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным после интервью в феврале было достаточно непродолжительным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя рассказ Карлсона о личном общении с российским лидером.
«Это личное мнение господина Карлсона. Здесь мы вряд ли что-то можем сказать. Общение после интервью было достаточно непродолжительным», – сказал Песков.
Карлсон рассказал в интервью The Wall Street Journal, что по окончании февральского интервью, после того как камеры были выключены, он побеседовал с Путиным наедине вдали от съемочной группы и телохранителей. Президент РФ якобы сказал журналисту, что обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный, отметив при этом, что некоторые члены администрации Байдена с семейными корнями в сегодняшней Украине препятствуют мирным усилиям.
Американский журналист Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. В подводке к интервью Карлсон сказал, что беседа состоялась 6 февраля в Кремле. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться.