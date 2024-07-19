В Кремле прокомментировали рассказ Карлсона о личном общении с Путиным

Карлсон рассказал в интервью The Wall Street Journal, что по окончании февральского интервью, после того как камеры были выключены, он побеседовал с Путиным наедине вдали от съемочной группы и телохранителей. Президент РФ якобы сказал журналисту, что обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный, отметив при этом, что некоторые члены администрации Байдена с семейными корнями в сегодняшней Украине препятствуют мирным усилиям.