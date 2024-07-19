Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным по Украине после интервью
Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что по окончании февральского интервью, после того как камеры были выключены, он побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным наедине вдали от съемочной группы и телохранителей. Об этом Карлсон заявил в интервью The Wall Street Journal.
Карлсон описал сцену их общения. По словам журналиста, российский президент после интервью провел его по большому овальному залу, построенному для императрицы Екатерины Великой и обычно предназначенному для высокопоставленных лиц. Стоя в тени статуи Петра Великого, Путин сказал Карлсону, по его словам, что он обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный, и сообщил, что не разговаривал с президентом США Джо Байденом с начала спецоперации.
По словам Карлсона, Путин заявил, что некоторые члены администрации Байдена с семейными корнями в сегодняшней Украине препятствуют мирным усилиям.
Путин также показал папку с факсимиле исторических документов, в том числе писем XVII века, которые, по словам российского лидера, он лично выбрал из архива Кремля в качестве доказательств связи России с современной Украиной, которые, по утверждению издания, украинские и западные историки категорически отвергают.
Американский журналист Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. В подводке к интервью Карлсон сказал, что беседа состоялась 6 февраля в Кремле. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться.