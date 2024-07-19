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Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным по Украине после интервью

Ведомости

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что по окончании февральского интервью, после того как камеры были выключены, он побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным наедине вдали от съемочной группы и телохранителей. Об этом Карлсон заявил в интервью The Wall Street Journal.

Карлсон описал сцену их общения. По словам журналиста, российский президент после интервью провел его по большому овальному залу, построенному для императрицы Екатерины Великой и обычно предназначенному для высокопоставленных лиц. Стоя в тени статуи Петра Великого, Путин сказал Карлсону, по его словам, что он обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный, и сообщил, что не разговаривал с президентом США Джо Байденом с начала спецоперации.

По словам Карлсона, Путин заявил, что некоторые члены администрации Байдена с семейными корнями в сегодняшней Украине препятствуют мирным усилиям.

Путин также показал папку с факсимиле исторических документов, в том числе писем XVII века, которые, по словам российского лидера, он лично выбрал из архива Кремля в качестве доказательств связи России с современной Украиной, которые, по утверждению издания, украинские и западные историки категорически отвергают.

Американский журналист Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. В подводке к интервью Карлсон сказал, что беседа состоялась 6 февраля в Кремле. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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