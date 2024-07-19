Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным по Украине после интервью

Карлсон описал сцену их общения. По словам журналиста, российский президент после интервью провел его по большому овальному залу, построенному для императрицы Екатерины Великой и обычно предназначенному для высокопоставленных лиц. Стоя в тени статуи Петра Великого, Путин сказал Карлсону, по его словам, что он обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный, и сообщил, что не разговаривал с президентом США Джо Байденом с начала спецоперации.