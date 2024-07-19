Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Юрьевка в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Юрьевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции.
В ведомстве напомнили, что в период с 13 по 19 июля Вооруженные силы (ВС) РФ также взяли под контроль поселок Урожайное в ДНР. За неделю нанесено 11 групповых ударов по авиационным базам Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, средствам противовоздушной и радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, отметили в Минобороны РФ, поражались места размещения подразделений вооруженных сил противника, эшелоны с вооружением и техникой, склады боеприпасов.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 г. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является защита населения, демилитаризация и денацификация соседнего государства. В ходе боевых действий российские войска заняли ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые осенью 2022 г. по результатам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины их итоги не признают.