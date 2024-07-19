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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Юрьевка в ДНР

Ведомости

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Юрьевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

В ведомстве напомнили, что в период с 13 по 19 июля Вооруженные силы (ВС) РФ также взяли под контроль поселок Урожайное в ДНР. За неделю нанесено 11 групповых ударов по авиационным базам Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, средствам противовоздушной и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, отметили в Минобороны РФ, поражались места размещения подразделений вооруженных сил противника, эшелоны с вооружением и техникой, склады боеприпасов.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 г. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является защита населения, демилитаризация и денацификация соседнего государства. В ходе боевых действий российские войска заняли ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые осенью 2022 г. по результатам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины их итоги не признают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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