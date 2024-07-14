Вооруженные силы России взяли под контроль Урожайное в ДНР

За последние сутки российские силы также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка ДНР. По данным Минобороны, войска отразили две контратаки украинских штурмовых подразделений, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу М777 и другое вооружение.