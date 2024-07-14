Вооруженные силы России взяли под контроль Урожайное в ДНР
Населенный пункт Урожайное Донецкой народной республики (ДНР) перешел под контроль российских военных, ведутся зачистка и разминирование территории, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное ДНР и осуществляют его зачистку и разминирование», – говорится в сообщении.
За последние сутки российские силы также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка ДНР. По данным Минобороны, войска отразили две контратаки украинских штурмовых подразделений, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу М777 и другое вооружение.
ВС РФ поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой на станции разгрузки, добавили в оборонном ведомстве. 13 июля пресс-служба «Укржелдороги» сообщала, что железнодорожные объекты и подвижной состав получили повреждения в Харьковской области.
9 июля подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ установили контроль над Яснобродовкой ДНР и улучшили тактическое положение. 11 июля стало известно о взятии населенного пункта Восход в республике.