Вооруженные силы России взяли под контроль Восход в ДНР
Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Восход в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой народной республики», – сказано в сообщении ведомства.
Подразделение отразило пять контратак штурмовых групп вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, среди потерь противника – боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Ведомство также сообщило, что за сутки силы противовоздушной обороны РФ сбили 24 беспилотных летательных аппарата и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
9 июля подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ установили контроль над Яснобродовкой ДНР и улучшили тактическое положение. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад, а также разведывательного батальона ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР.