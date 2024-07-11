Вооруженные силы России взяли под контроль Восход в ДНР

Подразделение отразило пять контратак штурмовых групп вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, среди потерь противника – боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Ведомство также сообщило, что за сутки силы противовоздушной обороны РФ сбили 24 беспилотных летательных аппарата и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.