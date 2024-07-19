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Bloomberg: США хотят развернуть систему РЭБ для подавления спутников РФ и КНР

Ведомости

США собираются развернуть новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления российских и китайских спутников, пишет Bloomberg со ссылкой на космические силы США.

Системы РЭБ разместят на случай потенциального конфликта. Первые 11 из них развернут через несколько месяцев, еще 13 установят к концу этого года. По данным издания, системы представляют собой «небольшие, транспортабельные и недорогие глушители спутниковой связи, которые могут быть развернуты в суровых климатических условиях».

Новые глушители будут дополнением к более крупным системам под названием Counter Communications System и Meadowlands, отмечается в публикации. Последние глушители столкнулись с техническими проблемами, из-за которых поставки отложены до октября. По словам главы Космического командования США Стивена Уайтинга, среди основных преимуществ новых глушителей – дистанционное управление и размещение их на обширной территории в большом количестве.

В мае газета The New York Times также писала, что США наращивают потенциал для ведения боевых действий в космосе из-за успехов в этой отрасли Китая и России. По данным издания, американские военные планируют получить на вооружение новое поколение наземных и космических средств, которые позволят защитить спутниковую сеть от атак, а при необходимости – вывести из строя вражеские космические аппараты на орбите.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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