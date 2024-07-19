Bloomberg: США хотят развернуть систему РЭБ для подавления спутников РФ и КНР

В мае газета The New York Times также писала, что США наращивают потенциал для ведения боевых действий в космосе из-за успехов в этой отрасли Китая и России. По данным издания, американские военные планируют получить на вооружение новое поколение наземных и космических средств, которые позволят защитить спутниковую сеть от атак, а при необходимости – вывести из строя вражеские космические аппараты на орбите.