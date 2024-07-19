Bloomberg: США хотят развернуть систему РЭБ для подавления спутников РФ и КНР
США собираются развернуть новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления российских и китайских спутников, пишет Bloomberg со ссылкой на космические силы США.
Системы РЭБ разместят на случай потенциального конфликта. Первые 11 из них развернут через несколько месяцев, еще 13 установят к концу этого года. По данным издания, системы представляют собой «небольшие, транспортабельные и недорогие глушители спутниковой связи, которые могут быть развернуты в суровых климатических условиях».
Новые глушители будут дополнением к более крупным системам под названием Counter Communications System и Meadowlands, отмечается в публикации. Последние глушители столкнулись с техническими проблемами, из-за которых поставки отложены до октября. По словам главы Космического командования США Стивена Уайтинга, среди основных преимуществ новых глушителей – дистанционное управление и размещение их на обширной территории в большом количестве.
В мае газета The New York Times также писала, что США наращивают потенциал для ведения боевых действий в космосе из-за успехов в этой отрасли Китая и России. По данным издания, американские военные планируют получить на вооружение новое поколение наземных и космических средств, которые позволят защитить спутниковую сеть от атак, а при необходимости – вывести из строя вражеские космические аппараты на орбите.