NYT: Пентагон разрабатывает системы для атак на вражеские спутники

Представители американского минобороны все чаще признают, что в операциях США в космосе происходит серьезный сдвиг, поскольку космическое пространство все больше становится «полем битвы», отмечается в статье. В связи с этим Пентагон будет не только полагаться не только на военные спутники для связи, навигации, отслеживания и нацеливания наземных угроз. Американские военные планируют получить на вооружение новое поколение наземных и космических средств, которые позволят защитить спутниковую сеть от атак, а при необходимости – вывести из строя вражеские космические аппараты на орбите, заявили представители Пентагона в своем докладе.