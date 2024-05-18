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NYT: Пентагон разрабатывает системы для атак на вражеские спутники

Речь может идти, в частности, о лазерах и кибератаках
Ведомости

США наращивают потенциал для ведения боевых действий в космосе из-за успехов в этой отрасли Китая и России, которые якобы могут представлять для Вашингтона угрозу на Земле и орбите. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона пишет газета The New York Times (NYT)/

Представители американского минобороны все чаще признают, что в операциях США в космосе происходит серьезный сдвиг, поскольку космическое пространство все больше становится «полем битвы», отмечается в статье. В связи с этим Пентагон будет не только полагаться не только на военные спутники для связи, навигации, отслеживания и нацеливания наземных угроз. Американские военные планируют получить на вооружение новое поколение наземных и космических средств, которые позволят защитить спутниковую сеть от атак, а при необходимости – вывести из строя вражеские космические аппараты на орбите, заявили представители Пентагона в своем докладе.

«В соответствии со своим новым подходом Пентагон собирается взять на себя еще более амбициозную задачу: широко подавлять вражеские угрозы на орбите аналогично тому, что делают ВМФ в океанах и ВВС в небе», – говорится в статье.

Представители Пентагона отказались комментировать детали плана, но NYT указывает на «намеки» из недавнего доклада, в котором говорится о трех вариантах выделения из строя спутниковых сетей противника. Это кибератаки, лазеры наземного или космического базирования и мощные микроволновые излучения, пишет газета. Еще в 1990-х гг. предлагалось создать космический «спутник-убийцу», который будет посылать луч высокой энергии на вражеские спутники, чтобы вывести из строя их электронику.

«Теперь это больше не теоретическое решение», – заявил генерал Стивен Уайтинг, курирующий космическое командование. 

Генерал-лейтенант Космических сил в отставке Джон Шоу также согласился с тем, что устройства направленной энергии, базирующиеся на земле или в космосе, вероятно, станут частью любой будущей системы, указывает издание.

Пентагон, по данным NYT, также отдельно работает над запуском нового поколения военных спутников, которые смогут «маневрировать, дозаправляться в космосе или иметь роботизированное оружие, способное захватывать – и потенциально разрушать – вражеский спутник».

Обеспокоенность США усилилась после сообщений о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное оружие космического базирования, которое способно полностью уничтожить спутники на орбите, пишет газета. Но усилить военный потенциал в космосе США стремятся главным образом из-за действий КНР, говорится в материале. Министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что Пекин развернул с 2018 г. «ряд космических средств, предназначенных для нападения на наши силы». Он назвал их «паутиной смерти над Тихим океаном». МИД КНР в мае заявил, что США определяют космос как территорию сражения, тем самым провоцируя конфронтацию между государствами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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