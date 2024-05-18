NYT: Пентагон разрабатывает системы для атак на вражеские спутники

NYT: Пентагон разрабатывает системы для атак на вражеские спутникиРечь может идти, в частности, о лазерах и кибератаках
США наращивают потенциал для ведения боевых действий в космосе из-за успехов в этой отрасли Китая и России, которые якобы могут представлять для Вашингтона угрозу на Земле и орбите. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона пишет газета The New York Times (NYT)/
Представители американского минобороны все чаще признают, что в операциях США в космосе происходит серьезный сдвиг, поскольку космическое пространство все больше становится «полем битвы», отмечается в статье. В связи с этим Пентагон будет не только полагаться не только на военные спутники для связи, навигации, отслеживания и нацеливания наземных угроз. Американские военные планируют получить на вооружение новое поколение наземных и космических средств, которые позволят защитить спутниковую сеть от атак, а при необходимости – вывести из строя вражеские космические аппараты на орбите, заявили представители Пентагона в своем докладе.
«В соответствии со своим новым подходом Пентагон собирается взять на себя еще более амбициозную задачу: широко подавлять вражеские угрозы на орбите аналогично тому, что делают ВМФ в океанах и ВВС в небе», – говорится в статье.
Представители Пентагона отказались комментировать детали плана, но NYT указывает на «намеки» из недавнего доклада, в котором говорится о трех вариантах выделения из строя спутниковых сетей противника. Это кибератаки, лазеры наземного или космического базирования и мощные микроволновые излучения, пишет газета. Еще в 1990-х гг. предлагалось создать космический «спутник-убийцу», который будет посылать луч высокой энергии на вражеские спутники, чтобы вывести из строя их электронику.
«Теперь это больше не теоретическое решение», – заявил генерал Стивен Уайтинг, курирующий космическое командование.
Генерал-лейтенант Космических сил в отставке Джон Шоу также согласился с тем, что устройства направленной энергии, базирующиеся на земле или в космосе, вероятно, станут частью любой будущей системы, указывает издание.
Пентагон, по данным NYT, также отдельно работает над запуском нового поколения военных спутников, которые смогут «маневрировать, дозаправляться в космосе или иметь роботизированное оружие, способное захватывать – и потенциально разрушать – вражеский спутник».
Обеспокоенность США усилилась после сообщений о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное оружие космического базирования, которое способно полностью уничтожить спутники на орбите, пишет газета. Но усилить военный потенциал в космосе США стремятся главным образом из-за действий КНР, говорится в материале. Министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что Пекин развернул с 2018 г. «ряд космических средств, предназначенных для нападения на наши силы». Он назвал их «паутиной смерти над Тихим океаном». МИД КНР в мае заявил, что США определяют космос как территорию сражения, тем самым провоцируя конфронтацию между государствами.