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МИД КНР заявил, что США определяют космос как территорию сражения

Ведомости

США определяют космос как территорию сражения, тем самым провоцируя конфронтацию между государствами. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МИД КНР.

«Они [США] – самая мощная движущая сила милитаризации космоса и превращения его в театр военных действий, а также самая большая угроза космической безопасности», – заявили в ведомстве.

МИД также отметил, что США на протяжении долгого времени «клевещут и очерняют» Китай, что является поиском оправдания для расширения собственной военной силы в космосе.

Ранее Китай отказал США в возобновлении переговоров по контролю над ядерным оружием. Администрация Байдена предложила Китаю шаги, «которые устраняют фундаментальные риски конфликта и неконтролируемой эскалации в ядерной и космической областях». Среди этих шагов – улучшение кризисных коммуникаций с Пекином, введение предварительных уведомлений об испытательных пусках стратегических баллистических ракет и усилия по снижению напряженности в космосе.

В пресс-службе посольства Китая в Вашингтоне заявили, что крупнейшие ядерные державы должны существенно сократить свои ядерные арсеналы, чтобы продолжить переговоры по контролю над вооружениями с КНР.

В апреле «Ведомости» писали, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась.

Россия проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами против семи поддержавших. Дополнительный российско-китайский параграф подразумевал призыв СБ ООН ко «всем государствам, и прежде всего тем, которые обладают крупным космическим потенциалом, принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космическом пространстве».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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