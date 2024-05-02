МИД КНР заявил, что США определяют космос как территорию сражения
США определяют космос как территорию сражения, тем самым провоцируя конфронтацию между государствами. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МИД КНР.
«Они [США] – самая мощная движущая сила милитаризации космоса и превращения его в театр военных действий, а также самая большая угроза космической безопасности», – заявили в ведомстве.
МИД также отметил, что США на протяжении долгого времени «клевещут и очерняют» Китай, что является поиском оправдания для расширения собственной военной силы в космосе.
Ранее Китай отказал США в возобновлении переговоров по контролю над ядерным оружием. Администрация Байдена предложила Китаю шаги, «которые устраняют фундаментальные риски конфликта и неконтролируемой эскалации в ядерной и космической областях». Среди этих шагов – улучшение кризисных коммуникаций с Пекином, введение предварительных уведомлений об испытательных пусках стратегических баллистических ракет и усилия по снижению напряженности в космосе.
В пресс-службе посольства Китая в Вашингтоне заявили, что крупнейшие ядерные державы должны существенно сократить свои ядерные арсеналы, чтобы продолжить переговоры по контролю над вооружениями с КНР.
В апреле «Ведомости» писали, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась.
Россия проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами против семи поддержавших. Дополнительный российско-китайский параграф подразумевал призыв СБ ООН ко «всем государствам, и прежде всего тем, которые обладают крупным космическим потенциалом, принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космическом пространстве».