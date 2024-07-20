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NYT: один из крупнейших спонсоров демократов призвал Байдена уйти в отставку

Ведомости

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии США венчурный капиталист Майкл Мориц призвал президента Джо Байдена уйти в отставку и объявил о приостановке пожертвований партии. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на переписку с предпринимателем.

Мориц заявил в электронном письме, что Байден может «либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени». 

По данным газеты, в преддверии президентских выборов 2024 г. предприниматель направил $7,8 млн на поддержку Байдена и против экс-президента США Дональда Трампа. Из этой суммы $6,8 млн получила компания American Bridge PAC, которая размещала в ряде штатов рекламу против Трампа. Мориц сообщил в письме NYT, что все его пожертвования Байдену и партии были приостановлены.

«Я бы проголосовал за Байдена, но не дал бы ни копейки на призывы демократов по сбору средств», – написал он.

17 июля Байден допустил, что может выйти из президентской гонки в случае проблем со здоровьем. Он также признал, что допустил «серьезную ошибку» на дебатах. 18 июля демократы на неделю отложили процесс выдвижения Байдена на выборы президента. 19 июля ряд американских медиа писали, что действующий глава США может сняться с выборов уже в эти выходные. 

15 июля Республиканская партия выдвинула Трампа кандидатом в президенты США, затем экс-президент официально согласился баллотироваться на новый срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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