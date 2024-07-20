NYT: один из крупнейших спонсоров демократов призвал Байдена уйти в отставку

По данным газеты, в преддверии президентских выборов 2024 г. предприниматель направил $7,8 млн на поддержку Байдена и против экс-президента США Дональда Трампа. Из этой суммы $6,8 млн получила компания American Bridge PAC, которая размещала в ряде штатов рекламу против Трампа. Мориц сообщил в письме NYT, что все его пожертвования Байдену и партии были приостановлены.