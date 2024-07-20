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Пентагон возобновил поставки ВВС США самолетов F-35

Ведомости

Министерство обороны США возобновило поставки истребителей F-35 Joint Strike Fighter после годовой паузы, два истребителя уже доставлены на авиабазы в Неваде и Алабаме, сообщает портал Breaking defence со ссылкой на заявление объединенного программного офиса F-35 (JPO) и производителя Lockheed Martin.

Возобновление поставок истребителей с обновленными системами «положило конец» годовой паузе, в результате которой новые самолеты оставались на взлетной полосе на авиабазе производителя в Техасе. Один истребитель F-35A доставили на авиабазу Дэннели-Филд в штате Алабама, другой – на авиабазу Нэллис в Неваде, пишет портал.

Пентагон прекратил поставки новых истребителей в июле прошлого года из-за проблем с программным обеспечением Technology Refresh 3 (TR-3), напоминает Breaking Defense. Чиновники решили отказаться от временного исправления ПО, которое позволило бы возобновить поставки самолетов, говорится в материале.

«Мы приступили к поэтапному подходу к поставке самолетов TR-3 F-35. На первом этапе в июле и августе будут поставлены самолеты с возможностью начальной подготовки. К концу августа мы будем поставлять самолеты с надежными возможностями боевой подготовки, а в 2025 г. мы продолжим поставку полных боевых возможностей TR-3», – говорится в заявлении исполнительного директора программы JPO генерал-лейтенанта Майка Шмидта.

На фоне блокировки поставок проблемы испытывали покупатели истребителей, в том числе и крупнейший заказчик – ВВС США, пишет портал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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