Пентагон возобновил поставки ВВС США самолетов F-35

«Мы приступили к поэтапному подходу к поставке самолетов TR-3 F-35. На первом этапе в июле и августе будут поставлены самолеты с возможностью начальной подготовки. К концу августа мы будем поставлять самолеты с надежными возможностями боевой подготовки, а в 2025 г. мы продолжим поставку полных боевых возможностей TR-3», – говорится в заявлении исполнительного директора программы JPO генерал-лейтенанта Майка Шмидта.