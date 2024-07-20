Пентагон возобновил поставки ВВС США самолетов F-35
Министерство обороны США возобновило поставки истребителей F-35 Joint Strike Fighter после годовой паузы, два истребителя уже доставлены на авиабазы в Неваде и Алабаме, сообщает портал Breaking defence со ссылкой на заявление объединенного программного офиса F-35 (JPO) и производителя Lockheed Martin.
Возобновление поставок истребителей с обновленными системами «положило конец» годовой паузе, в результате которой новые самолеты оставались на взлетной полосе на авиабазе производителя в Техасе. Один истребитель F-35A доставили на авиабазу Дэннели-Филд в штате Алабама, другой – на авиабазу Нэллис в Неваде, пишет портал.
Пентагон прекратил поставки новых истребителей в июле прошлого года из-за проблем с программным обеспечением Technology Refresh 3 (TR-3), напоминает Breaking Defense. Чиновники решили отказаться от временного исправления ПО, которое позволило бы возобновить поставки самолетов, говорится в материале.
«Мы приступили к поэтапному подходу к поставке самолетов TR-3 F-35. На первом этапе в июле и августе будут поставлены самолеты с возможностью начальной подготовки. К концу августа мы будем поставлять самолеты с надежными возможностями боевой подготовки, а в 2025 г. мы продолжим поставку полных боевых возможностей TR-3», – говорится в заявлении исполнительного директора программы JPO генерал-лейтенанта Майка Шмидта.
На фоне блокировки поставок проблемы испытывали покупатели истребителей, в том числе и крупнейший заказчик – ВВС США, пишет портал.