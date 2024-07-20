Мишустин посетит с рабочей поездкой Магадан
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит на следующей неделе Магадан, в ходе рабочей поездки он ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Мишустин будет работать в Магаданской области 21-22 июля. Премьер-министр планирует встретиться в регионе с губернатором Сергеем Носовым, рассказали в пресс-службе.
Председатель правительства также посетит завод по переработке и рафинированию рыбного жира компании «Омега-Си», Магаданский морской рыбный порт и парк «Маяк». В поездке его будут сопровождать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр транспорта Роман Старовойт.
Носов в своем Telegram-канале рассказывал, что к апрелю строители на 35% выполнили остекление фасада нового терминала аэропорта, также идут кровельные, уличные и внутренние работы.