Мишустин посетит с рабочей поездкой Магадан

Председатель правительства также посетит завод по переработке и рафинированию рыбного жира компании «Омега-Си», Магаданский морской рыбный порт и парк «Маяк». В поездке его будут сопровождать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр транспорта Роман Старовойт.