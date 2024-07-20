Власти Киргизии ответили Канделаки на обвинения в русофобии

Канделаки 17 июля опубликовала пост о сносе здания музея в Бишкеке. В нем она заявила, что у аварийного здания «был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам». По ее мнению, в стране давно готовили «базу для русофобии». Телеведущая также заявила, что в парламенте Кыргызстана работает «группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычеркивают из страны советскую историю».