Власти Киргизии ответили Канделаки на обвинения в русофобии
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала снос здания музея боевой славы им. Панфилова в Бишкеке, обвинив Киргизию в русофобии. В пресс-службе президента республики заявили, что решение о демонтаже здания было принято из-за его состояния, и посоветовали журналистке изучить историю страны и посетить ее.
Канделаки 17 июля опубликовала пост о сносе здания музея в Бишкеке. В нем она заявила, что у аварийного здания «был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам». По ее мнению, в стране давно готовили «базу для русофобии». Телеведущая также заявила, что в парламенте Кыргызстана работает «группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычеркивают из страны советскую историю».
Руководитель службы информационной политики администрации президента республики Дайырбек Орунбеков выступил с ответным заявлением. Он подчеркнул, что решение о сносе музея было принято после «тщательного анализа состояния здания, подтвержденного техническим заключением». Реставрацию в пресс-службе назвали невозможной, а дальнейшую эксплуатацию – опасной.
«Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в двусторонние отношения между Кыргызстаном и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений», – сказал Орунбеков (цитата по Economist).
Он также подчеркнул, что в Кыргызстане русский язык является официальным, вместе с русской культурой он является неотъемлемой частью истории и жизни страны. В пресс-службе добавили, что Бишкек не позволит спекулировать на «такой деликатной и чувствительной теме как историческая память и героический подвиг».
Орунбеков осудил и слова Канделаки о связях руководства страны с Западом.
«Манипуляция такой информацией, по сути, вредит двусторонним отношениям, играет на руку тем силам, которые хотят подорвать наше стратегическое партнерство и союзничество. Поэтому обвинения российской телеведущей в русофобии не просто беспочвенны, они абсурды», – заявил он.
В пресс-службе главы государства посоветовали российской телеведущей изучить историю республики и побывать в Киргизии. Орунбеков выразил уверенность, что тогда ее мнение «изменилось бы на 180 градусов и она больше никогда не позволяла бы себе подобное».