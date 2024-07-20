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Власти Киргизии ответили Канделаки на обвинения в русофобии

Ведомости

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала снос здания музея боевой славы им. Панфилова в Бишкеке, обвинив Киргизию в русофобии. В пресс-службе президента республики заявили, что решение о демонтаже здания было принято из-за его состояния, и посоветовали журналистке изучить историю страны и посетить ее.

Канделаки 17 июля опубликовала пост о сносе здания музея в Бишкеке. В нем она заявила, что у аварийного здания «был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам». По ее мнению, в стране давно готовили «базу для русофобии». Телеведущая также заявила, что в парламенте Кыргызстана работает «группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычеркивают из страны советскую историю». 

Руководитель службы информационной политики администрации президента республики Дайырбек Орунбеков выступил с ответным заявлением. Он подчеркнул, что решение о сносе музея было принято после «тщательного анализа состояния здания, подтвержденного техническим заключением». Реставрацию в пресс-службе назвали невозможной, а дальнейшую эксплуатацию – опасной. 

«Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в двусторонние отношения между Кыргызстаном и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений», – сказал Орунбеков (цитата по Economist).

Он также подчеркнул, что в Кыргызстане русский язык является официальным, вместе с русской культурой он является неотъемлемой частью истории и жизни страны. В пресс-службе добавили, что Бишкек не позволит спекулировать на «такой деликатной и чувствительной теме как историческая память и героический подвиг». 

Орунбеков осудил и слова Канделаки о связях руководства страны с Западом.

«Манипуляция такой информацией, по сути, вредит двусторонним отношениям, играет на руку тем силам, которые хотят подорвать наше стратегическое партнерство и союзничество. Поэтому обвинения российской телеведущей в русофобии не просто беспочвенны, они абсурды», – заявил он. 

В пресс-службе главы государства посоветовали российской телеведущей изучить историю республики и побывать в Киргизии. Орунбеков выразил уверенность, что тогда ее мнение «изменилось бы на 180 градусов и она больше никогда не позволяла бы себе подобное».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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