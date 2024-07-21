FT узнала о сквоттерах на яхтах россиян на Западе
Пришвартованная в Великобритании суперъяхта Phi стала объектом атак сквоттеров, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на юристов.
По данным газеты, арестованная яхта может принадлежать российскому бизнесмену Сергею Науменко. Phi стоит в квартале Кэнэри-Уорф на востоке Лондона, а ее владелец уже дважды «безуспешно» обращался в английские суды с просьбой вернуть конфискованную яхту.
«Адвокат из Jaffa & Co Пол Дики, представлявший интересы владельцев Phi, утверждает, что яхта подверглась нападению сквоттеров», – отмечается в публикации.
Другое судно, Lady Anastasia, арестованное на Майорке, было «едва не уничтожено» украинским механиком, который намеренно пытался ее потопить, пишет FT. Также известно о случаях исчезновений двух яхт из порта Сардинии.
В начале марта 2022 г. в Италии задержали яхту Lady M основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Итальянские власти также арестовали яхты бизнесменов Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллу бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.