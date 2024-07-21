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FT узнала о сквоттерах на яхтах россиян на Западе

Ведомости

Пришвартованная в Великобритании суперъяхта Phi стала объектом атак сквоттеров, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на юристов.

По данным газеты, арестованная яхта может принадлежать российскому бизнесмену Сергею Науменко. Phi стоит в квартале Кэнэри-Уорф на востоке Лондона, а ее владелец уже дважды «безуспешно» обращался в английские суды с просьбой вернуть конфискованную яхту.

«Адвокат из Jaffa & Co Пол Дики, представлявший интересы владельцев Phi, утверждает, что яхта подверглась нападению сквоттеров», – отмечается в публикации.

Другое судно, Lady Anastasia, арестованное на Майорке, было «едва не уничтожено» украинским механиком, который намеренно пытался ее потопить, пишет FT. Также известно о случаях исчезновений двух яхт из порта Сардинии. 

В начале марта 2022 г. в Италии задержали яхту Lady M основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Итальянские власти также арестовали яхты бизнесменов Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллу бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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