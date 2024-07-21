Верховный суд Бангладеш отменил квоты на госдолжности после протестов
Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на государственные должности после массовых протестов, передает India Today.
Суд постановил, что 93% госдолжностей должны распределяться на основе заслуг. Остальные 7% квот будут положены для родственников ветеранов, которые сражались в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. и других категорий.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. По последним данным, погибли около 133 человек.
Участники протестов выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей. В стране со 170-миллионным населением 32 млн молодых людей не имеют работы или профессионального образования.
На фоне протестов был введен комендантский час.