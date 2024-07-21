Мишустин посетит с рабочей поездкой Хабаровск
Премьер-министр России Михаил Мишустин на следующей неделе посетит Хабаровск, где ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта, сообщила пресс-служба правительства.
Мишустин посетит Хабаровский край 22–23 июля. По информации кабмина, он встретится с временно исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрием Демешиным, побывает на заводе энергетического машиностроения АО «Дальэнергомаш», в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и Детской краевой клинической больнице имени Пиотровича.
Премьер-министр сейчас находится с двухдневным рабочим визитом в Магадане. Там он, в частности, посетил строящийся аэровокзальный комплекс и встретился с губернатором области Сергеем Носовым.