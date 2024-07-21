Handelsblatt: антироссийские санкции провалились и угрожают Евросоюзу

В материале отмечается, что экономика России демонстрирует активный рост и эксперты выразили надежду, что санкционная политика может подействовать как «медленный яд». Но «если оценивать трезво, санкционная политика Запада оказалась неэффективной», поскольку она должна была сработать быстро, а не растягиваться на длительное время.