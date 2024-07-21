Handelsblatt: антироссийские санкции провалились и угрожают Евросоюзу
Санкции Евросоюза пока оказали незначительное влияние на экономику России, в будущем они могут нанести ущерб объединению. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на исследование четырех институтов экономических исследований, заказанное министерством экономики Германии.
В материале отмечается, что экономика России демонстрирует активный рост и эксперты выразили надежду, что санкционная политика может подействовать как «медленный яд». Но «если оценивать трезво, санкционная политика Запада оказалась неэффективной», поскольку она должна была сработать быстро, а не растягиваться на длительное время.
В долгосрочной перспективе Россия снова сможет участвовать в мировой торговле независимо от желания Запада, пишет Handelsblatt. «Медленный яд» санкций может в конечном итоге навредить самим западным странам, например через рост цен на нефть и газ.
Заморозка же российских активов, доходы от которых будут использоваться для помощи Украине, вызывает опасения у других стран, что они также могут стать объектом таких санкций.
Антироссийские санкции неоднократно оценивались сторонами как неэффективные. 16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что попытки конфисковать российские активы приведут к большому ущербу для международной финансовой системы и поставят под сомнение сохранность авуаров других стран.