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Handelsblatt: антироссийские санкции провалились и угрожают Евросоюзу

Ведомости

Санкции Евросоюза пока оказали незначительное влияние на экономику России, в будущем они могут нанести ущерб объединению. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на исследование четырех институтов экономических исследований, заказанное министерством экономики Германии.

В материале отмечается, что экономика России демонстрирует активный рост и эксперты выразили надежду, что санкционная политика может подействовать как «медленный яд». Но «если оценивать трезво, санкционная политика Запада оказалась неэффективной», поскольку она должна была сработать быстро, а не растягиваться на длительное время.

В долгосрочной перспективе Россия снова сможет участвовать в мировой торговле независимо от желания Запада, пишет Handelsblatt. «Медленный яд» санкций может в конечном итоге навредить самим западным странам, например через рост цен на нефть и газ.

Заморозка же российских активов, доходы от которых будут использоваться для помощи Украине, вызывает опасения у других стран, что они также могут стать объектом таких санкций.

Антироссийские санкции неоднократно оценивались сторонами как неэффективные. 16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что попытки конфисковать российские активы приведут к большому ущербу для международной финансовой системы и поставят под сомнение сохранность авуаров других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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