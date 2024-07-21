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Байден предложил выдвинуть Харрис кандидатом от демократов

Ведомости

Американский лидер Джо Байден призвал членов Демократической партии поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом он написал в своем профиле в Х.

Снятие своей кандидатуры он объяснил тем, что принял решение сосредоточиться на своих обязанностях до конца срока. «Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 г. было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году», – написал Байден.

По его словам, для демократов пришло время объединиться и победить экс-президента США Дональда Трампа.

21 июля Байден во время обращения к нации заявил, что он выйдет из президентской гонки. После неудачных дебатов с Трампом в июне на него оказывали давление однопартийцы – они призывали его снять свою кандидатуру, писали СМИ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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