Байден предложил выдвинуть Харрис кандидатом от демократов

Снятие своей кандидатуры он объяснил тем, что принял решение сосредоточиться на своих обязанностях до конца срока. «Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 г. было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году», – написал Байден.