Байден предложил выдвинуть Харрис кандидатом от демократов
Американский лидер Джо Байден призвал членов Демократической партии поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом он написал в своем профиле в Х.
Снятие своей кандидатуры он объяснил тем, что принял решение сосредоточиться на своих обязанностях до конца срока. «Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 г. было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году», – написал Байден.
По его словам, для демократов пришло время объединиться и победить экс-президента США Дональда Трампа.
21 июля Байден во время обращения к нации заявил, что он выйдет из президентской гонки. После неудачных дебатов с Трампом в июне на него оказывали давление однопартийцы – они призывали его снять свою кандидатуру, писали СМИ.