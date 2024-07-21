Нетаньяху направит делегацию для переговоров по ситуации в Газе

Израильские переговорщики продолжат обсуждение сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников 25 июля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.