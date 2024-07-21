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Нетаньяху направит делегацию для переговоров по ситуации в Газе

Ведомости

Израильские переговорщики продолжат обсуждение сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников 25 июля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Из заявления следует, что премьер провел встречу с переговорщиками и представителями системы безопасности. «Он распорядился отправить переговорную делегацию для дальнейших переговоров в ближайший четверг (25 июля)», – говорится в сообщении.

5 июля The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации, сообщила, что президент США Джо Байден оказал давление на премьер-министра Израиля с целью заключения соглашения о прекращении огня в Газе.

15 июля советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что палестинская группировка «Хамас» пыталась внести 29 изменений в план США по урегулированию конфликта в секторе Газа, но Израиль не отступил от соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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