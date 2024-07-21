Нетаньяху направит делегацию для переговоров по ситуации в Газе
Израильские переговорщики продолжат обсуждение сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников 25 июля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Из заявления следует, что премьер провел встречу с переговорщиками и представителями системы безопасности. «Он распорядился отправить переговорную делегацию для дальнейших переговоров в ближайший четверг (25 июля)», – говорится в сообщении.
5 июля The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации, сообщила, что президент США Джо Байден оказал давление на премьер-министра Израиля с целью заключения соглашения о прекращении огня в Газе.
15 июля советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что палестинская группировка «Хамас» пыталась внести 29 изменений в план США по урегулированию конфликта в секторе Газа, но Израиль не отступил от соглашения.