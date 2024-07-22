Путин подписал закон об обмене данными между медиками и полицией

Тогда психиатр Елизавета Жесткова отмечала, что пациенты, уже совершавшие правонарушения в острых состояниях или находившиеся под следствием, а также проявляющие агрессию, стоят на активном диспансерном наблюдении. Они должны раз в месяц являться в медучреждение. Речь идет о людях с определенными формами шизофрении и особо тяжелыми формами биполярного расстройства с маниакальным психотическим состоянием, которые как раз в момент обострения гипотетически могут становиться опасными.