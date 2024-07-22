Путин подписал закон об обмене данными между медиками и полицией
Медицинские организации и органы внутренних дел смогут обмениваться информацией о пациентах, страдающих психическими расстройствами и представляющих опасность для окружающих. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Поправки вносятся в ряд отдельных законов, в том числе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Сотрудники полиции смогут «в пределах своей компетенции» наблюдать за людьми с хроническими и затяжными психическими расстройствами, находящихся на диспансерном наблюдении из-за склонности «к совершению общественно опасных действий».
Закон вступит в силу 1 марта 2025 г.
О подготовке соответствующего законопроекта «Ведомости» писали в ноябре 2023 г. Документ был разработан по просьбе МВД. Медорганизации были не вправе предоставлять органам внутренних дел сведения о пациентах из-за врачебной тайны, но на сотрудников полиции по профильному закону возложена обязанность вместе с медиками следить за этой категорией лиц для предупреждения совершения ими правонарушений.
Тогда психиатр Елизавета Жесткова отмечала, что пациенты, уже совершавшие правонарушения в острых состояниях или находившиеся под следствием, а также проявляющие агрессию, стоят на активном диспансерном наблюдении. Они должны раз в месяц являться в медучреждение. Речь идет о людях с определенными формами шизофрении и особо тяжелыми формами биполярного расстройства с маниакальным психотическим состоянием, которые как раз в момент обострения гипотетически могут становиться опасными.