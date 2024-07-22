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Путин подписал закон об обмене данными между медиками и полицией

Ведомости

Медицинские организации и органы внутренних дел смогут обмениваться информацией о пациентах, страдающих психическими расстройствами и представляющих опасность для окружающих. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Поправки вносятся в ряд отдельных законов, в том числе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Сотрудники полиции смогут «в пределах своей компетенции» наблюдать за людьми с хроническими и затяжными психическими расстройствами, находящихся на диспансерном наблюдении из-за склонности «к совершению общественно опасных действий».

Закон вступит в силу 1 марта 2025 г.

О подготовке соответствующего законопроекта «Ведомости» писали в ноябре 2023 г. Документ был разработан по просьбе МВД. Медорганизации были не вправе предоставлять органам внутренних дел сведения о пациентах из-за врачебной тайны, но на сотрудников полиции по профильному закону возложена обязанность вместе с медиками следить за этой категорией лиц для предупреждения совершения ими правонарушений.

Тогда психиатр Елизавета Жесткова отмечала, что пациенты, уже совершавшие правонарушения в острых состояниях или находившиеся под следствием, а также проявляющие агрессию, стоят на активном диспансерном наблюдении. Они должны раз в месяц являться в медучреждение. Речь идет о людях с определенными формами шизофрении и особо тяжелыми формами биполярного расстройства с маниакальным психотическим состоянием, которые как раз в момент обострения гипотетически могут становиться опасными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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