Politico: предвыборный штаб Трампа готовился к выходу Байдена из гонки с мая

21 июля Байден сообщил о выходе из президентской гонке, пообещав рассказать о своем решении подробнее позже на этой неделе. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока. Президент также заявил о своей поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты страны от демократов.