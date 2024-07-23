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Politico: предвыборный штаб Трампа готовился к выходу Байдена из гонки с мая

Ведомости

Предвыборный штаб экс-президента США, кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа начал готовиться к выходу действующего президента США Джо Байдена из гонки еще в мае. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письма и документ, распространенные помощниками Трампа.

27 мая предвыборный штаб разослал письмо с 11-страничным документом, в котором были рассмотрены разные сценарии возможного снятия кандидатуры Байдена с выборов, включая «Байден уходит в сторону», «Бунт внутри» и «Божий промысл». В документе глубоко были проанализированы правила демократической партии, к примеру, описывалось, как делегаты могли бы начать «бунт» на съезде и лишить Байдена номинации.

В то же время они внимательно следили за публикациями в СМИ, отмечает Politico. В отдельном документе, который был распространен 27 мая и озаглавлен «Репортажи в СМИ: Байден уходит в сторону, съезд “Аварийный люк”», поднимался вопрос о возможности выдвижения кандидатов, альтернативных Байдену, включая вице-президента США Камалу Харрис.

Как пишет издание, после провала Байдена на дебатах 27 июня приготовления республиканцев к возможному выходу американского лидера из гонки усилились. Команда Трампа подготовила несколько видеороликов, которые впоследствии могли быть использованы для борьбы с любым возможным оппонентом, помимо Байдена. 21 июля после заявления президента США республиканцы выпустили ролик, в котором раскритиковали Харрис по вопросу иммиграции.

21 июля Байден сообщил о выходе из президентской гонке, пообещав рассказать о своем решении подробнее позже на этой неделе. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока. Президент также заявил о своей поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты страны от демократов.

Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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