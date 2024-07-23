Politico: предвыборный штаб Трампа готовился к выходу Байдена из гонки с мая
Предвыборный штаб экс-президента США, кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа начал готовиться к выходу действующего президента США Джо Байдена из гонки еще в мае. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письма и документ, распространенные помощниками Трампа.
27 мая предвыборный штаб разослал письмо с 11-страничным документом, в котором были рассмотрены разные сценарии возможного снятия кандидатуры Байдена с выборов, включая «Байден уходит в сторону», «Бунт внутри» и «Божий промысл». В документе глубоко были проанализированы правила демократической партии, к примеру, описывалось, как делегаты могли бы начать «бунт» на съезде и лишить Байдена номинации.
В то же время они внимательно следили за публикациями в СМИ, отмечает Politico. В отдельном документе, который был распространен 27 мая и озаглавлен «Репортажи в СМИ: Байден уходит в сторону, съезд “Аварийный люк”», поднимался вопрос о возможности выдвижения кандидатов, альтернативных Байдену, включая вице-президента США Камалу Харрис.
Как пишет издание, после провала Байдена на дебатах 27 июня приготовления республиканцев к возможному выходу американского лидера из гонки усилились. Команда Трампа подготовила несколько видеороликов, которые впоследствии могли быть использованы для борьбы с любым возможным оппонентом, помимо Байдена. 21 июля после заявления президента США республиканцы выпустили ролик, в котором раскритиковали Харрис по вопросу иммиграции.
21 июля Байден сообщил о выходе из президентской гонке, пообещав рассказать о своем решении подробнее позже на этой неделе. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока. Президент также заявил о своей поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты страны от демократов.
Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.