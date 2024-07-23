МИД КНР выступил против искажения США сотрудничества с Россией в Арктике
Китай выступает против искажений со стороны США, которые касаются сотрудничества республики с Россией в Арктике. Об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.
«США неверно истолковали арктическую политику Китая и раскритиковала обычную деятельность республики в соответствии с международным правом. Это не способствует миру, стабильности и сотрудничеству в Арктике. Китай решительно выступает против этого», – сказала она, ее слова приводит газета Huanqiu.
Заявление китайского МИДа сделано на фоне новой Арктической стратегии США, которую Пентагон опубликовал 22 июля. Согласно документу, Арктика становится зоной стратегического противостояния для США. В нем упоминаются следующие геополитические изменения: конфликт на Украине, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО и «укрепление сотрудничества между Россией и Китаем».
Документ предусматривает проведение военных учений в Арктике и использование США космических систем для наблюдения за регионом. Пентагон утверждает, что это позволит противостоять имеющимся и новым аэрокосмическим и морским угрозам, а также поддерживать оборону страны на глобальном уровне. При этом в стратегии отмечается, что США заинтересованы в мирном сотрудничестве в регионе.