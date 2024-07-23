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МИД КНР выступил против искажения США сотрудничества с Россией в Арктике

Ведомости

Китай выступает против искажений со стороны США, которые касаются сотрудничества республики с Россией в Арктике. Об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

«США неверно истолковали арктическую политику Китая и раскритиковала обычную деятельность республики в соответствии с международным правом. Это не способствует миру, стабильности и сотрудничеству в Арктике. Китай решительно выступает против этого», – сказала она, ее слова приводит газета Huanqiu.

Заявление китайского МИДа сделано на фоне новой Арктической стратегии США, которую Пентагон опубликовал 22 июля. Согласно документу, Арктика становится зоной стратегического противостояния для США. В нем упоминаются следующие геополитические изменения: конфликт на Украине, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО и «укрепление сотрудничества между Россией и Китаем».

Документ предусматривает проведение военных учений в Арктике и использование США космических систем для наблюдения за регионом. Пентагон утверждает, что это позволит противостоять имеющимся и новым аэрокосмическим и морским угрозам, а также поддерживать оборону страны на глобальном уровне. При этом в стратегии отмечается, что США заинтересованы в мирном сотрудничестве в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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