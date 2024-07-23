МИД КНР выступил против искажения США сотрудничества с Россией в Арктике

Документ предусматривает проведение военных учений в Арктике и использование США космических систем для наблюдения за регионом. Пентагон утверждает, что это позволит противостоять имеющимся и новым аэрокосмическим и морским угрозам, а также поддерживать оборону страны на глобальном уровне. При этом в стратегии отмечается, что США заинтересованы в мирном сотрудничестве в регионе.