США будут использовать космические системы для наблюдения за угрозами в Арктике
США будут использовать новые космические системы для наблюдения за Арктикой и предупреждения угроз в регионе, следует из обновленной Арктической стратегии Пентагона.
«Министерство обороны продолжит изучать варианты новых систем предупреждения о ракетном нападении и наблюдения с более широким охватом полярных районов», – говорится в стратегии. Уточняется, что такой подход укрепит способность США противостоять текущим и новым аэрокосмическим и морским угрозам, которые исходят из Арктики или проходят через нее.
Документ также подразумевает проведение военных учений в Арктике – в них будут представлены и американские силы, и союзники Вашингтона. Это позволит поддерживать оборону США и операции по проецированию силы на глобальном уровне, сказано в стратегии. Вместе с этим отмечается, что США заинтересованы в мирном сотрудничестве в арктическом регионе.
19 июля «Ведомости» писали, что США создадут аналог системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» для защиты всей территории страны. Кроме того, в пакете рекомендаций, подготовленных консервативным аналитическим центром Heritage Foundation на случай победы республиканцев и Дональда Трампа, также указана необходимость финансирования программ ПРО, в том числе космического базирования. Авторы выступают и за ускорение программы по развертыванию сенсоров в космосе, которые помогут отслеживать ракеты.