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США будут использовать космические системы для наблюдения за угрозами в Арктике

Ведомости

США будут использовать новые космические системы для наблюдения за Арктикой и предупреждения угроз в регионе, следует из обновленной Арктической стратегии Пентагона.

«Министерство обороны продолжит изучать варианты новых систем предупреждения о ракетном нападении и наблюдения с более широким охватом полярных районов», – говорится в стратегии. Уточняется, что такой подход укрепит способность США противостоять текущим и новым аэрокосмическим и морским угрозам, которые исходят из Арктики или проходят через нее.

Документ также подразумевает проведение военных учений в Арктике – в них будут представлены и американские силы, и союзники Вашингтона. Это позволит поддерживать оборону США и операции по проецированию силы на глобальном уровне, сказано в стратегии. Вместе с этим отмечается, что США заинтересованы в мирном сотрудничестве в арктическом регионе.

19 июля «Ведомости» писали, что США создадут аналог системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» для защиты всей территории страны. Кроме того, в пакете рекомендаций, подготовленных консервативным аналитическим центром Heritage Foundation на случай победы республиканцев и Дональда Трампа, также указана необходимость финансирования программ ПРО, в том числе космического базирования. Авторы выступают и за ускорение программы по развертыванию сенсоров в космосе, которые помогут отслеживать ракеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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